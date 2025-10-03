국세청 출신 김혜리 세무전문가 16일 헤럴드머니페스타 강연자로 자녀 위한 6억원 마련, ‘부의 설계’ 강연 상속세 모의계산·사전증여·대화와합의 필요

[헤럴드경제=유혜림 기자] “증여·상속세는 이제 더이상 부자들의 이야기가 아닙니다. 우리 집 현실입니다.”

국세청 16년 근무 경험을 바탕으로 부모·자식 세대를 아우르는 절세 전략을 안내하는 김혜리 세무전문가가 오는 16~17일 서울 강남구 코엑스에서 개최되는 헤럴드머니페스타 2025에서 ‘30세 자녀에게 6억원 마련하는 부의 설계’라는 주제로 강연에 나선다.

김혜리 차장은 현재 우리은행 WM영업전략부 세무컨설팅팀에서 VIP 고객을 전담하며 활약 중인 베테랑 전문가다. 이번 강연에선 5060세대가 직면한 증여와 상속의 이중 부담을 어떻게 극복할지에 대한 해법을 다룰 계획이다.

직장인으로 ‘부자’되기 어려운 현실

5060 부모 세대의 고민: 증여와 상속세 이중 부담, 현명한 절세 해법은? [김혜리X머니페스타]

흔히 말하는 ‘부자’란 누구일까. 금융권에선 흔히 상위 10%는 순자산 10억원, 상위 1%는 30억원 이상을 기준으로 삼는다. 국세청은 50억원 이상을 고액자산가로 분류한다. 이에 비해 국내 평균 가구 순자산은 4억4894만원에 그친다. 이처럼 자산 격차가 워낙 크기에 자녀 세대가 홀로 부를 축적해서 부자가 되기란 쉽지 않은 일이다.

이에 대해 김혜리 세무전문가는 “부모의 증여가 오늘날 더 큰 의미를 지니는 이유”라며 “부자들의 부 축적 경로를 살펴보면 여전히 20% 이상이 상속·증여”라고 설명했다. 이어 “월급만으로는 부를 쌓기는 어렵고 사업·투자·상속을 결합해야 가능한 일”이라면서 “부모가 자녀에게 ‘씨앗 자금’을 미리 채워주는 전략이 가족 전체 재정 건강에 도움이 된다”고 강조했다.

미래 자산의 씨앗, 지금부터

‘씨앗 자금’이란 무엇일까. 그는 “씨앗 자금은 단순히 미리 주는 돈이 아니라 자녀가 자산을 불려나갈 기반을 뜻한다”고 말한다. 특히 30세 자녀 기준으로 씨앗 자금은 6억원 정도는 필요하다고 했다. 김 세무전문가는 “서울 전세부터 결혼식과 혼수·자동차 구입비·초기 생활비 등 이런 기본적인 비용들만 합치면 6억원 정도가 나온다”고 설명했다.

사실 30세 직장인이 6억원을 모으기란 쉽지 않다. 그래서 그는 “결국 부모 세대가 증여를 통해 지원하지 않으면 자녀가 독자적으로 감당하기 어렵다”며 “자녀가 사회 초년기에 가장 큰 자금 압박을 받는 시점에 효율적인 절세 전략과 함께 씨앗 자금을 제공한다면 자녀가 부자가 되는 첫걸음이 될 수 있을 것”이라고 강조했다.

상속세와 자녀의 6억, 두 짐을 짊어진 5060

지금 5060세대는 결혼과 주거 마련을 위해 최소 6억원이 필요한 씨앗 자금을 자녀세대에 마련해줘야 하고, 그들의 부모로부터 받을 재산에 대한 상속세 준비라는 파도를 동시에 맞닥뜨리고 있다. 상속세 납부자는 2020년 1만명에서 올해 2만명으로 두 배 늘었다. 100명 중 5명이 상속세 대상자가 된 셈이다. 상속세 공제는 27년째 10억원에 묶인 채로 부동산 가격이 급등하자 세금 부담만 눈덩이처럼 불어난 게 현실이다.

이에 대해 김 세무전문가는 “상속은 태풍과 같다”고도 표현했다. 준비하지 않으면 가족 관계까지 흔들리지만 대비하면 자산을 지키고 평화로운 상속이 가능하다는 것이다. 그는 “강남 아파트 한 채만 상속받아도 수천만원의 세금이 발생한다”며 “현금 부족으로 급매·대출에 내몰리거나 가족 간 갈등으로 번지는 사례가 급증하는 추세”라고 했다.

가족을 지키는 ‘부의 설계’ 전략은

부모 세대가 준비해야 할 핵심 과제는 무엇일까.

김 세무전문가는 ▷상속세 시뮬레이션 ▷사전 증여 분산 ▷가족 간 합의 3가지를 꼽았다. 첫째는 상속세 시뮬레이션이다. 부모가 보유한 재산 규모와 향후 예상 세금을 미리 계산해 두면, 실제 상속 시 현금으로 얼마나 준비해야 하는지 가늠할 수 있다. 사전에 구체적인 세액을 시뮬레이션해 보는 것이 ‘현금 부족 리스크’를 줄이는 첫걸음이라는 설명이다.

둘째는 사전 증여를 통한 분산 전략이다. 흔히 ‘골든타임’이라고 불리는 이 시기를 활용해 자녀에게 일부 재산을 미리 나눠주면 상속 시 세금 부담을 줄일 수 있다. 현행 세법은 배우자와 자녀에게 일정 금액까지 증여세를 공제해 주기 때문에 이 한도를 최대한 활용하는 것이 핵심이다.

셋째는 가족 간 대화와 합의다. 상속 과정에서 벌어지는 갈등의 상당수는 재산의 크기보다 ‘정보 부족’에서 비롯된다고 한다. 부모가 자산 현황을 투명하게 공유하지 않거나 자녀들이 서로 알지 못한 상태에서 갑자기 상속이 진행되면 분쟁으로 번지기 쉽다. 김 세무전문가는 “상속은 재산의 분배가 아니라 가족 관계를 지켜내는 과정”이라고 강조했다.

오는 16일 열리는 헤럴드머니페스타 2025에선 이 세 가지 기본 전략을 토대로 자녀에게 씨앗자금 6억원을 마련해주고 상속세도 대비할 수 있는 실질적 방법과 절세 노하우까지 더 깊이 있게 공개한다. 헤럴드 머니페스타2025 홈페이지에서 사전신청하면 무료 입장이 가능하다.