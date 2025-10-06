10년만의 공모채 흥행 삼성重, 무인설비·로봇에 투자 ‘스마트 조선소’ 관심 갖는 미국에 K-조선 기술 박차 한화오션은 필리조선소에 1600억 투자 스마트야드 구축 HD현대重 2030년까지 ‘미래형 조선소’ 구축 목표

[헤럴드경제=박혜원 기자] 조선업 호황에 더해 자금 조달에도 흥행하며 현금을 쌓은 조선사들이 인공지능(AI) 투자에 집중하고 있다. 조선업을 부활시키려는 미국이 국내 조선사들에 AI 기술을 활용한 인프라 구축을 적극 요청한 영향이 크게 작용하고 있다.

삼성重, 회사채 발행해 AI 투자

6일 업계에 따르면 삼성중공업은 지난달 진행한 회사채 최종 발행 규모를 3000억원으로 늘렸다. 당초 계획보다 2배 늘어난 규모다. 지난달 23일 회사채 수요 예측에서 총 1500억원 모집에 1조3600억원이 몰리면서 흥행한 영향이다.

삼성중공업이 공모채 시장을 찾은 건 10년만이다. 그간 사모채나 기업어음(CP) 등으로만 자금을 조달해오다, 조선업 호황과 맞물려 신용등급이 오르며 공모채 시장을 다시 찾은 것이다.

삼성중공업은 이번에 조달한 자금 대부분을 시설 투자에 쓴다. 특히 선박 건조를 자동화할 수 있는 무인화 및 로봇 기술에 투입된다. 삼성중공업은 지난달 30일 발행한 증권발행실적보고서에서 발행한 금액 중 2000억원을 무인화 공정설비 및 자동화 로봇 투자, 시설 유지 보수 등에 쓴다고 밝혔다. 나머지 1000억원은 채무상환에 쓰인다.

한화오션, 마스가 협력에 AI 탑재

한화오션은 미국과의 협력 핵심 거점인 필리조선소에 자동화 설비 도입을 추진하고 있다. 필리조선소는 생산시설이 노후화한 데다 인력이 부족해 당장 인프라 구축이 가장 시급한 과제다. 이와 관련 한화오션은 내년까지 1600억원을 스마트야드 시스템 구축에 투자한다고 밝혔다. 지난달 스마트야드가 완성되면 현장 자동화율이 70%까지 올라 인력을 최대 40%까지 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

한화오션은 이미 거제사업장에 490만㎡ 뷰지의 스마트야드를 운영하고 있어, 이를 필리조선소에 적용한다는 방침이다. 거제 스마트야드에는 80여개 로봇이 투입돼 용접 및 가공 작업 등을 수행하고 있다. 2023년부터는 미국선급(ABS)과 협력해 스마트야드 조성을 위한 기술 실증 및 연구를 진행해오고 있다.

HD현대重, 스마트조선소 구축

HD현대중공업은 2030년 완공을 목표로 미래형조선소(FOS)라는 이름의 스마트조선소를 구축하고 있다. 실제 조선소를 디지털 데이터화해 3D로 구현한 1단계가 2023년 완료됐으며 내년에는 2단계인 ‘연결-예측 최적화 조선소’, 2030년까지는 ‘지능형 자율 운형 조선소’를 완성한다는 계획이다.

스마트조선소는 HD현대중공업과 HD현대미포 간 합병으로 더욱 속도가 붙을 전망이다. HD현대중공업은 최근 발표한 합병 관련 투자설명서에서 “구매·물류 일원화와 데이터 제조, 디지털 제조 기술 도입을 통해 생산 전 과정을 자동화·일관화하는 스마트 조선소의 발전을 가속화할 수 있다”며 “HD현대미포에서 선제적으로 적용한 디지털 제조 기술을 확대할 것”이라고 밝혔다. HD현대미포는 2019년부터 스마트조선소 사업을 진행 중으로, 스마트팩토리 AI 관제 시스템 개발 등을 추진할 계획이다.

AI는 마스가(MASGA)로 대표되는 한미 조선 협력의 핵심 기술이기도 하다. 지난 4월 열린 한미 고위급 통상 협의에서 미국 측은 한국에 미국 내 스마트 조선소 구축을 먼저 요청한 것으로 알려졌다. 당시 존 펠란 미국 해군자관은 HD현대중공업과 한화오션은 각각 찾아 자동화 공정 등을 살펴보기도 했다.