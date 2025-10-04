삼성, 평택 P4팹 계약 종료일 3개월 앞당겨 SK하이닉스, 2년 내 EUV 20대 추가 목표 HBM 캐파 확대 위해 양사 속도 내는 중

[헤럴드경제=박지영 기자] 6세대 고대역폭메모리(HBM4)를 두고 반도체 기업의 공급 경쟁이 치열해지는 가운데 2027년 생산량에 대한 관심이 쏠리고 있다. 앞서 2분기 HBM 시장 점유율에서 SK하이닉스는 62%로 1위를, 삼성전자는 17%로 마이크론에 이은 3위를 기록한 가운데 양사는 차세대 HBM 캐파(생산능력) 확대에 속도를 내고 있다.

업계에 따르면 삼성전자는 약 5개월 동안 지연됐던 평택캠퍼스 4공장(P4) 페이즈(Ph·생산공간) 마감공사의 종료 시점을 3개월 앞당기며 본격적인 공사에 돌입한 것으로 알려졌다. 공사를 맡은 삼성물산과 삼성E&A, 삼성중공업은 지난 24일 공시를 통해 계약 종료일을 2027년 7월에서 같은 해 4월로 3개월 앞당긴다고 밝혔다.

평택캠퍼스는 총 6개 공장으로 이뤄진 세계 최대 반도체 생산단지다. 이 가운데 P4는 4개 페이즈(Ph)로 나뉘며, Ph1은 낸드·D램 하이브리드 라인으로, Ph3는 최근 마감공사가 완료됐다.

남은 Ph2와 Ph4 중 회사는 당초 파운드리 전용 라인을 검토했지만, 업황 변화에 따라 Ph4를 10나노급 6세대(1c) D램 중심 라인으로 전환해 HBM 생산에 투입할 것으로 보인다. Ph2는 D램·낸드·파운드리·패키징을 아우르는 ‘하이브리드 팹’으로 전환을 고민하고 있는 것으로 알려졌다.

SK하이닉스는 향후 2년 안에 EUV(극자외선) 노광장비를 20여대 추가할 계획인 것으로 알려졌다. 현재 연구개발(R&D)용을 포함해 총 20대 수준인데, 이를 두 배로 늘려 차세대 D램 및 HBM 생산 확대에 나선다는 구상이다.

EUV 장비는 대당 3000억~5000억원에 달하는 고가 장비로, SK하이닉스의 투자 규모는 최소 6조원 이상이 될 전망이다. 이에 SK하이닉스는 삼성전자에 이어 세계 3번째로 많은 EUV 장비를 확보한 업체가 될 것으로 보인다.

장비는 청주 M15X 팹과 이천 M16 팹에 분산 배치될 예정으로 알려졌으며, 올해 말 가동 예정인 청주 M15X팹에 우선 투입될 것으로 전망된다. M16에는 공정 전환 로드맵에 맞춰 순차적으로 도입된다고 한다.

시장에서는 삼성전자의 전체 D램 캐파를 월 약 60만~65만장 사이, SK하이닉스는 월 50만장 선으로 추정하고 있다.

한편, 시장조사업체 트렌스포스는 “2024년부터 2025년까지 파트너십, 기술 성숙도, 신뢰성, 생산능력 등을 종합할 때, SK하이닉스가 내년에도 지배적인 HBM 공급업체로 남을 것”이라며 2025년 HBM4 출하량은 SK하이닉스가 59%로 선두를 달리고, 삼성전자와 마이크론은 각각 약 20%를 차지할 것으로 전망했다.