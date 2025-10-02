李대통령 “AI 관련 금산분리 규제 재검토 가능” 43년 금산분리 빗장 풀지 주목 지주사 CVC 규제 완화, 기업 펀드 운용사 허용 유력 스테이블코인 법제화도 완화 필요성 부각 생산적 금융 전환을 위해서도 금산분리 완화 필수

[헤럴드경제=김은희·김벼리·서영상 기자] 이재명 대통령이 인공지능(AI) 분야에 한해 금산분리 규제를 완화할 수 있다는 뜻을 밝히면서 지난 43년 간 금융과 산업을 가로막아온 빗장이 풀릴 길이 열렸다.

이 대통령은 지난 1일 용산 대통령실에서 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)를 만나 “독점의 폐해가 나타나지 않고 다른 영역으로 규제 완화가 번지지 않는 안전장치가 마련된 범위 내에서 현행 금산분리 규제를 재검토할 수 있다”고 말했다. 삼성·SK 등 국내 관련 기업이 반도체 공장 등의 규모를 키우기 위해 적극적인 투자 유치가 필요한 만큼 금산분리 규제를 완화하는 방안을 검토할 수 있다는 취지다.

금산분리는 산업자본과 금융자본을 분리하는 규제다. 대기업 등이 금융기관의 지분을 일정 기준 이상 보유할 수 없도록 했다.

1982년 도입된 이 규제는 무분별한 투자 확장이나 기업의 금융기관 사금고화, 불공정 거래 악용 등을 막기 위한 장치였으나 이로 인해 AI 등 첨단산업에 대한 투자가 제한되고 있다는 지적을 받아왔다. 금융 계열사를 활용해 대규모 자금을 조달하는 길이 막혀 있는 것은 물론 기업 주도의 초대형 펀드 조성·운용이나 유망 스타트업에 대한 투자 확대 등도 불가능하기 때문이다.

이 대통령의 결단으로 금산분리 규제가 AI 분야에서라도 우선적으로 완화되면 대규모 투자와 혁신이 촉진될 것으로 기대된다. AI를 포함한 첨단 산업의 글로벌 경쟁이 치열해지는 상황에서 우리 기업이 뒤처지지 않고 경쟁력을 확보하는 데 큰 힘이 될 것으로 업계는 보고 있다. 특히 정부가 150조원 규모의 국민성장펀드 중 30조원 이상을 AI 분야에 투자하겠다고 밝힌 상황에서 이번 규제 완화는 시너지를 낼 수 있는 요소다.

세부 방향으로는 지주회사의 기업형 벤처캐피털(CVC) 규제를 완화하거나 기업 펀드 운용사(GP)를 허용하는 방안이 유력하다는 의견이 나온다. 이는 이 대통령이 지난달 10일 주재한 국민성장펀드 보고대회에 참석한 주요 기업이 제언한 내용이다.

정부는 앞서 지주회사의 CVC 설립을 허용했지만 공정거래법상 지주회사 소속 CVC는 100% 자회사 형태로만 설립할 수 있다. 외부 자금 조달도 총출자액의 40%로 제한돼 있어 소규모 투자밖에 이뤄질 수 없는 형국이다.

또한 현행 공정거래법은 기업 GP를 금융업으로 간주하고 있어 기업이 투자자로부터 돈을 모아 펀드를 만들고 주도적으로 투자하는 GP 역할도 할 수 없다. 금융당국 고위 관계자는 “은행은 많은 돈을 투자할 수 있으나 선구안이 부족한데 기업의 GP가 허용되면 기업의 선구안을 보고 유망 스타트업이나 신산업 등에 투자할 수 있다는 차원”이라고 설명했다.

황용식 세종대 경영학부 교수는 “우리도 AI 생태계에 빠르게 편입되기 위해서는 투자 관련 규제에 제한이 없어야 한다”며 “CVC 관련 총액이나 지분 측면에서 대기업이 과감히 투자할 수 있는 환경이 조성될 필요가 있다”고 말했다.

금산분리 완화를 위해서는 공정거래법 손질이 필요하다. 현재 금산분리 규제는 공정거래법과 은행법, 금융지주회사법, 보험업법 등 여러 법률에 분산돼 있는데 핵심 요소가 공정거래법에 담겨 있어 이 부분이 개정되지 않으면 실질적인 규제 완화가 어렵다는 설명이다. 실제 금융당국 관계자는 “GP 허용 등 현재 언급되는 금산분리 규제 완화 방안은 공정거래위원회에서 먼저 풀어야 한다”고 설명했다.

정부가 원화 기반 스테이블코인 법제화를 준비 중인 가운데 스테이블코인 시장 확장이 금산분리 완화를 가속화하는 촉매제가 될 수 있다는 의견도 나온다. 여당인 더불어민주당을 중심으로 비금융사의 스테이블코인 발행을 허용해야 한다는 주장이 힘을 얻고 있는데 핀테크 외 대기업에도 발행사 자격을 주기 위해선 금산분리 규제가 먼저 풀려야 한다.

금융권도 금산분리 완화 움직임을 환영할 것으로 보인다. 금융권은 업종 간 경계가 모호해지는 상황에 금산분리 규제가 새로운 사업 모델을 도입하거나 이자수익에서 벗어나 수익원을 다변화하는 데 제약이 되고 있다고 주장해 왔다. 일부 샌드박스 활용이나 부수업무 허용만으로는 비금융 사업 영위가 제한적일 뿐더러 여유 자금을 산업 발전에 직접 활용하지 못한다는 한계가 있다는 의견이다.

특히 최근 정부가 강조하는 생산적 금융 전환을 위해서도 금산분리 규제 완화가 필수라는 목소리가 나온다. 실제 진옥동 신한금융그룹 회장은 지난달 이 대통령에게 “CVC를 금산분리 규제에서 제외하면 은행도 모험자본 투자에 보다 적극 나설 수 있을 것”이라고 건의하기도 했다.

김용범 대통령실 정책실장은 여당이 금산분리 원칙을 견제하고 있다는 지적에 대해 “굉장히 논쟁적이고 사회적 합의가 필요하다”면서도 “다른 나라를 보면 우리 통념과 다른 정책이 많이 있다. 시대 환경에 맞춰서 제도도 재검토해야 한다. 국민성장펀드와 조인트(합작)로 갈 수 있을 것”이라고 언급한다.