[헤럴드경제(김포)=이홍석 기자]김포시 양촌산단 지하차도가 10월 1일 정오부터 개통된다.

김포시는 양촌산단 지하차도는 양촌산단교차로 일대 교통난을 해소할 수 있는 방안으로 2023년 1월 착공해 30일 준공됐다고 밝혔다.

지하차도 개통으로 교차로를 통과하는 시간이 절반 이상 단축될 전망이다.

또한 김포골드밸리 일대의 상습적 교통정체 완화로 산업단지 입주기업의 물류이동이 신속히 이뤄져 지역산업 경쟁력 강화에도 크게 기여할 것으로 기대된다.

이 사업은 총사업비 310억원을 투입해 지하차도 박스 구간 154m, U-Type 구간 291m 등 총연장 445m 규모로 조성했다.

또 우기를 대비해 기계실에는 상용 4대와 비상용 1대를 포함한 총 5대의 배수펌프(Q=5㎥/min)와 집수정 등 안정적인 시설을 갖췄다.

김병수 시장은 지난 29일 현장점검을 통해 “지하차도 개통은 김포 교통체계의 새로운 전환점이자 미래산업도시로 도약하기 위한 전략적 기반이 될 것”이라며 “향후 조성될 광역도로와도 접근성이 강화되는 만큼 시민들께서 더욱 편리하게 광역도로를 이용할 수 있게 될 것”이라고 말했다.