헤럴드경제 주관 3당 의원 3명 좌담회 대선 2030 男김문수·이준석 女이재명 조국 ‘청년 극우화론’ 불붙여…논쟁 활발 정준호 “가변적 2030, 어젠다 발굴해야” 우재준 “부채 확대 李정부, 청년 악영향” 이주영 “양당 51% 정치가 정책 왜곡”

지난 조기대선 지상파 방송 3사의 출구조사에서 2030 세대 남성 표심은 김문수 국민의힘 후보와 이준석 개혁신당 후보에게, 여성 표심은 이재명 더불어민주당 후보에게 각각 쏠렸다. 20대와 30대 남성에선 김문수·이준석 후보를 더한 응답이 이재명 후보를 앞섰다. 반면 20대와 30대 여성은 이재명 후보가 압도적으로 높은 응답률을 기록했다. 그로부터 약 한 달, 조국 당시 조국혁신당 혁신정책연구원장이 한 여론조사 분석 기사를 공유하면서 불붙은 ‘청년 극우화론’ 논쟁은 여전히 진행 중이다.

지난 24일 국회 의원회관에서 헤럴드경제 주관으로 진행된 ‘2030의 선택, 미래를 묻다: 여야 3당 좌담회’에 참석한 국회의원들은 청년 극우화론이 성급한 진단이라고 입을 모았다. 민주당 대선백서발간위원인 정준호 의원은 “보수화나 극우화란 표현은 진단을 내리지 못한 쪽의 입장에서 편한 프레임으로 답을 내리는 잠정적인 결론일 수 있다”고 했다. 우재준 국민의힘 청년최고위원은 “지금 2030 세대가 물질적으로, 정신적으로 가장 고통을 겪고 있는 세대일 수 있다”며 “극우라는 표현은 기름을 붓는 것”이라고 지적했다. 이주영 개혁신당 정책위의장은 “본인의 자리를 영점 혹은 절대선이라 생각하는 계급주의에 근간을 둔 표현”이라며 “정치가 가장 해선 안 되는 일”이라고 했다.

-극우화 논쟁, 어떻게 봤나

▶정준호 의원(이하 정): 민주당에서도 민주연구원 등 여러 곳에서 답을 찾고 있는 과정이다. 대선백서 관련 회의를 해보면 전문가 의견 중에 ‘단순히 2030 남성들의 정치 성향이 보수화됐다던지, 극우화됐다는 표현을 쓰면서 함부로 결론짓지 않았으면 좋겠다’는 내용이 꽤 나온다. 보수화나 극우화란 표현은 진단을 내리지 못한 쪽의 입장에서 편한 프레임으로 답을 내리는 잠정적인 결론일 수도 있겠다는 생각을 어느 정도는 하고 있다.

▶우재준 의원(이하 우): 이 분들의 특징이, 말을 듣기가 쉽지 않다. 그렇기 때문에 이야기를 듣고 정책에 반영하는 데 굉장히 적극적인 노력이 필요하다. 그럼에도 불구하고 정치권이 지나치게 가볍게 다뤄왔다. 이재명 대통령께서 얼마 전 아주대 대학생 간담회에서 ‘청년들이 오염돼 있다’면서 극우화 표현을 썼다. 과거 문재인 대통령이 페미니스트라고 해서 페미니즘 바람이 불었던 것처럼 대통령의 한마디, 정치인의 한마디는 사회에 큰 영향력을 미친다. 대통령이 극우란 발언을 공공연히 쓰는 건 문제다. 저희가 (진보 지지세가 높은) ‘4050은 오염돼 있다’고 한 번도 한 적이 없지 않나.

▶이주영 의원(이하 이): 극우라는 표현은 당연히 진보 진영에서 나올 수밖에 없다. 개인적인 생각이지만 본인의 자리를 영점 혹은 절대선이라고 생각하는 계급주의에 근간을 둔 표현이라고 생각한다. 본인의 생각으로부터 멀수록 극단적이란 평가를 하는 것이다. 관찰자 입장에서 세대의 움직임을 조망하고, 나름의 해석을 하고, 더 좋은 방향은 무엇인지 고민하는 게 정치의 역할이다. 그들의 존재 자체를 정의하거나 규정하는 건 오히려 정치가 가장 해서는 안 되는 일이라 생각한다.

-2030 표심, 어떻게 보고 있나

▶정: 제가 보기에 2030 여성에 비해 남성이 여러 가지 정책을 놓고 뚜렷하게 지지할 수 있는 정당을 아직 찾지 못한 게 아닌가 싶다. 그래서 3분할의 비율로 나뉘어 각기 다른 정당에 비슷한 구조로 지지 의사를 투영하고 있는 것이 아닐까. 대선 과정에서 나타난 2030 남성과 여성의 표심 차이는 지금까지 결론을 내릴 수 없는 과정 중의 하나이기 때문에, 이걸 특정적인 어떤 성향의 결론으로 귀결하는 건 신중해야 한다는 게 제 의견이다.

▶우: 세대 간 정치지형은 흐름을 탄다. 4050 세대가 민주당을 많이 지지하면 아무래도 그쪽 정책들이 더 많아질 수밖에 없다. 그 정책의 부작용이 보이면 반대쪽 정책을 바라는 사람들, 특히 그 다음 세대에서 그런 성향이 자연스럽게 나타난다. 예를 들어 문재인 정부 때 부동산 가격이 폭등하니까 집을 갖고 있는 4050 세대는 이득을 봤지만, 그 밑의 세대는 직격탄을 맞지 않았나.

▶이: 지금 2030 세대, 특히 남성들은 미국에서도 공화당을 지지했다. 이번에 독일에서도 2030 남성들이 독일대안당(AfD)을 지지했다. 전 세계적인 흐름이라면 우리가 공히 맞닥뜨리고 있는 현상이 무엇인가에 대한 고민을 해야 한다. 지금의 2030은 취사 선택을 강요당하는 최초의 세대이자, ‘사회의 이익과 목표’와 ‘나의 이익과 목표’가 균열을 이루는 첫 번째 세대다. 여기에 대한 고민과 사회적 담론을 준비할 시간이 없었기 때문에 지금은 그 첫 번째 파열음이 나오는 시기라고 본다.

▶우: ‘왜 남녀의 지지율이 다르게 나오는가’란 부분에 있어서는, 세상이 바뀌면서 남녀, 특히 2030대 청년 남녀의 사회적 역할이 변화할 때가 왔다고 생각한다. 과거 전통적인 남성관·여성관에 있어 몇 가지 고정된 역할이 있었다. 그 공식들이 민주화가 되고, 더 많이 사회가 성장하면서 많이 변했다. 하지만 남성이라는 것 때문에 져야 했던 사회적 부담이 그에 따라서 많이 줄어들었는가. 충분히 줄어들지 않았다고 생각한다. 과거에 요구되던 남성의 전통적 역할은 많이 줄어들지 않았고 그거를 충족하는 건 더 어려운 사회가 됐다.

-일시적 현상인가, 고착된 현실인가

▶정: 2주 정도 전에 한겨레와 STI 여론조사 기사가 하나 있었다. 대선 때 개혁신당에 투표를 하셨던 분들이 대거 이재명 대통령의 국정 지지 의사를 밝히면서 60% 가까이 기록을 했다는 분석 기사다. 이것만 놓고 본다면 2030 남성들의 정치적인 지지 의사는 얼마든지 가변적일 수 있다는 생각을 우선 해본다. 이재명 대통령이 전통적인 민주당 지지층을 향한 메시지가 아니라 본인 스스로 ‘국민 모두의 대통령’이라는 표현을 쓰고, 무엇보다도 내란 관련 메시지를 뒤로 하고 ‘코스피 5000’이라고 하는 세대를 초월하는 어젠다를 주도하다 보니 호응한 일부가 따라오는 게 아닌가 하는 생각을 한다. 코스피 5000과 같은 시의적절한, 전 세대를 포괄하는 어젠다를 계속 발굴해서 정부·여당으로서 이끌어내고 주도하는 모습을 보여줘야 한다.

▶우: 이재명 정부에서 2030과 관련해 가장 큰 하자가 있을 것이라 생각한다. 재정이 제일 대표적이다. 취임 100일 기자회견 때 말씀하시는 걸 보니 국가부채를 늘리는 데 대해 경각심이 거의 없었다. 국가부채의 무작정 확대는 미래를 살아 갈 청년에게 심각한 타격이 있을 수 있다. 각종 기업이나 주가에 대한 정책도 굉장히 단기적이다. 연금 문제도 마찬가지다. 민주당 주도로 ‘더 내고 더 받자’라고 했는데, 더 내는 건 청년세대고 더 받는 건 기성세대다. 저는 이재명 정부가 ‘미래를 준비하고 있지 않은 정부’란 생각이 들고, 이런 부분들이 시간이 지나면 지날수록 청년들에게 악영향을 미칠 수 있다.

▶이: 양당이 ‘51%의 정치’를 하기 때문이라고 생각한다. 51%를 가장 빠르게 획득할 수 있는 방법은 49%를 ‘공동의 적’으로 돌리는 방법이다. 이분법적인 프레임을 사회에 계속 심어줌으로써 나라를 두 조각 냈다는 이야기인데, 수년간에 걸쳐 공고해진 결과가 지금 나타나는 것이다. 지금의 세대 갈등이나 성별 격차는 일시적 현상으로 끝나면서 잘 봉합될 수 있음에도 불구하고, 현재의 정치 구도로 인한 정책적 왜곡으로 인해 장기화될 위험이 있다. 세계적인 추세를 봐도 필연적으로, 단기적으로 강화될 가능성이 높다. 하지만 그것을 봉합해야 하는 것이 정치고, 그러려면 양당제를 넘어 제3당이 많은 지지를 얻어야 한다.

김진·전현건·한상효 기자