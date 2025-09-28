9월 26일 제주 범도민 안전체험 한마당 참여 2014년부터 항공안전체험 30만6800여 명 참여

[헤럴드경제=서재근 기자] 제주항공이 지난 26일 제주시 시민복지타운광장에서 진행된 ‘제17회 제주 범도민 안전체험 한마당’에 참여해 ‘항공안전체험교실’ 체험 부스를 운영했다고 28일 밝혔다.

이번 행사에서는 제주항공 객실승무원이 직접 운영하는 체험 부스에서 어린이와 청소년 대상으로 ▷좌석벨트 착용방법 ▷산소마스크 사용방법 ▷항공기 착수 시 구명복 사용법 ▷항공기 비상탈출 요령 등의 교육을 진행했다.

제주항공은 안전에 대한 국민적인 관심이 높아지고 항공안전교육에 대한 필요성이 커짐에 따라 지난 2014년부터 매월 1~2곳의 전국 초∙중학교와 어린이∙청소년 단체 및 시설 등을 찾아 항공안전체험교실을 진행하고 있으며, 2025년 8월까지 30만6800여 명이 항공안전체험교실에 참여했다.

‘제주 범도민 안전체험 한마당’에도 2014년부터 12년째 참여해 지역사회에 적극적인 항공안전교육의 기회를 제공했다.

한편, 제주항공 객실승무원들은 지난해 부산나음소아암센터, 여의도 서울안전한마당, 포항공대 안전한마당 등에 참여했고, 올해는 송파안전체험행사, 세종 프로미어린이체험, 일산 행안부연계 안전캠프 등에서 항공안전체험 교육을 진행했다.