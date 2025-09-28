10월 20일 중학생과 학부모 대상으로 개최하는 고교 진학설명회 참가자 모집 관악구 일반고 8개교 참여…▲입학 전형 ▲교육 프로그램 ▲특화활동 ▲입결 등 안내 9월 30일부터 10월 10일까지 관악진로직업체험지원센터 홈페이지에서 참가 접수

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 중학생과 학부모를 대상으로 오는 10월 20일 개최하는 ‘관악구 고등학교 진학설명회’ 참가자를 모집한다.

구는 이번 설명회 개최로 고교 진학을 앞둔 학생과 학부모의 궁금증을 해소, 교육과정 등 학교별 특성 비교를 통한 맞춤형 진로, 진학 선택을 지원한다는 방침이다.

고입 설명회에는 지역 내 일반고 8개교가 참여해 학교 소개를 비롯한 ▲입학전형 요강 ▲교육 프로그램 ▲특화 활동 및 동아리 ▲입시 결과 등을 안내할 예정이다.

설명회는 총 3부로 나뉘어 진행되며 1부는 남강고, 인헌고, 광신고, 2부는 문영여고, 당곡고, 미림여고, 3부에서는 구암고와 성보고 순으로 진학 설명회를 실시한다. 설명회가 끝난 뒤에는 질의 응답시간도 마련될 예정이다.

설명회 신청 기간은 오는 9월 30일부터 10월 10일까지이다. 참여를 희망하는 학생과 학부모는 관악진로직업체험지원센터 홈페이지에서 전체 학교 또는 원하는 학교별로 신청하면 된다.

관악구 고등학교 진학설명회는 10월 20일 오후 5시에 관악구청 8층 대강당에서 개최될 예정이다. 고입 설명회에 대한 자세한 사항은 관악진로직업체험지원센터 또는 관악구청 교육지원과로 문의하면 된다.

박준희 관악구청장은 “올해 처음 고교학점제가 전면 도입되어 학생과 학부모의 고입 선택에 대한 고민이 클 것으로 예상된다“며 ”이번 진학설명회에서 지역 내 고등학교에 대한 정보를 한눈에 파악, 고입 전반에 대한 이해도를 높이는 기회가 되기를 바란다“고 말했다.