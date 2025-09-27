엑센추어, 석달간 1만1000여명 감원 “재교육 못받겠으면 떠나라” 구조조정에 1조2000억원 투입

[헤럴드경제=김수한 기자] 미국 정보기술(IT) 컨설팅 업체 액센추어가 인공지능(AI) 시대에 재교육을 받을 수 없는 직원들은 회사를 떠나야 한다고 경고했다고 파이낸셜타임스(FT)가 25일(현지시간) 보도했다.

이 회사 줄리 스위트 최고경영자(CEO)는 이날 콘퍼런스콜에서 “우리는 우리에게 필요한 기술을 재교육하는 게 경험상 실행 가능한 경로가 아닌 사람들을, 단축된 일정으로 퇴출하고 있다”고 말했다.

그러면서 최근 3개월간 글로벌 인력을 1만1000명 넘게 감축했으며, AI 시대에 발 맞춰 재교육을 받을 수 없는 직원은 떠나라는 요청을 받게 될 것이라고 경고했다.

액센추어는 이날 퇴직금 등을 포함해 8억6500만달러(약 1조2000억원) 규모의 구조조정 프로그램이 11월 말까지 진행될 것이라고 밝혔다.

또 8월 끝난 회계연도에 매출액이 작년보다 7% 늘어난 697억달러(약 98조3000억원), 순이익은 6% 증가한 78억3000만달러(약 11조원)로 집계됐다고 밝혔다.

이 기간 이뤄진 신규 계약에서 생성형 AI와 관련된 프로젝트의 규모는 51억달러로 1년 전 30억달러에서 늘었고, AI 및 데이터 기술 전문 인력은 전체 직원 77만9000명 중 7만7000명이라고 설명했다.

스위트 CEO는 “우리는 ‘재발명가’(reinventors·새 기술 습득에 성공한 직원)에게 새 기술을 가르치는 데 투자하고 있으며 그것이 우리의 주된 전략”이라고 말했다.