이재국 한국금융연수원 겸임교수 10월 17일 오후 서울 코엑스 그랜드볼룸 ‘나도 상급지 가고 싶다’ 주제로 강연

‘강남 입성’ 패스트트랙이 있다면? [이재국×머니페스타]

[헤럴드경제=정주원 기자] 부동산 시장 양극화가 그 어느 때보다 심해지고 있습니다. 정부의 ‘6·27 대출규제’·서울시의 ‘토지거래허가제’에도 강남 3구(강남·서초·송파)·용산구는 더욱 그 위상을 공고히 하고 있고, 마포·성동 등 규제 밖에 있는 서울 주요 ‘한강벨트’ 마저 풍선효과로 가격이 올라 진입이 쉽지 않아졌는데요.

이러한 시기 서울 주요 상급지로 가기 위해서는 어떠한 전략을 펼쳐야 할까요?

10월 16~17일 코엑스에서 개최되는 헤럴드 머니페스타 2025 연사로 나서는 이재국 한국금융연수원 겸임교수에게 미리 들어봤습니다.

이 교수는 헤럴드 머니페스타 둘째 날 오후 ‘나도 상급지 가고 싶다’라는 주제로 강연합니다.

‘상급지 전문가’ 이 교수를 만나 <강남 입성, 패스트트랙 있다면> <반포 vs 압구정 vs 청담…‘최상’급지는 어디?> <현금 20억 있어요…‘똘똘한 한 채’ 어디에 살까> <상급지 진입, 마음가짐 이것부터 달라야한다?> <강남 말고 다른데는요?> 등 핵심 내용을 물어봤습니다.

이 교수가 말하는 빠른 강남 입성의 비결, 영상에서 자세히 확인하실 수 있습니다.

‘헤럴드 머니페스타 2025’

▶주관 : 헤럴드경제

▶일시 : 2025년 10월 16일(목)~17일(금) 오전 10:00~18:00

▶장소 : 서울코엑스 그랜드볼룸(1F)

▶주제 : 부의 세계로 가는 지름길/Wealth Navigation