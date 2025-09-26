[헤럴드경제=김보영 기자] 카카오가 15년 만에 역대급 카카오톡 개편을 단행한 가운데 내부 직원의 게시글이 화제가 되고 있다.

지난 24일 직장인 익명 커뮤니티 블라인드에는 카카오톡 업데이트와 관련해 “우리가 하고 싶어서 이렇게 만들었겠냐”라는 글이 게재됐다.

카카오에 재직 중인 것으로 표시된 이 작성자는 “이번 업데이트는 여러 기획자의 결과물이 아닌, 사실상 특정 인사의 지시에 따라 진행됐다”며 “기획자와 디자이너는 시키는대로 만들 수밖에 없다”고 말했다. 이어 “어딜가나 욕이라 동료들의 자존감이 무너지고 있다”고 밝혔다.

다른 카카오 직원 역시 “개발자, 기획자, 디자이너 모두 반대했지만 받아들여지지 않았다”며 “회의에서 의견도 내고 글도 써봤지만 돌아온 건 무시였다”고 말했다.

그러면서 “탈퇴한 사람 없으니 이대로 가보자는 마인드”라며 “한 번 이용자들이 탈퇴하기 시작하면 끝난다는 걸 이해 못한다”고 토로했다.

앞서 카카오톡은 지난 23일, 15년 만의 전면 개편을 단행했다. 하지만 친구의 프로필 변경 내역과 게시물을 인스타그램처럼 타임라인 형식으로 확인할 수 있게 바뀌면서 불만이 터져 나오고 있다.

일부 이용자들은 “사생활 노출이 심해졌고 광고도 많아 답답하다”, “메신저 앱에서 왜 이런 짓을 하는지 모르겠다”, “업데이트 후 광고 배너 크기까지 커졌다” 등 부정적인 반응을 쏟아냈다.

카카오톡 앱 내 광고 크기가 커졌다는 제보도 이어지고 있다. 이용자들은 “광고 배너 크기가 업데이트 후 위아래로 커진 것 같다”, “친구 목록에 광고 계정이 올라왔다”고 말했다.

이에 일각에서는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 자동 업데이트를 차단하는 방법이 공유되고 있다. 또한 업데이트 이전으로 롤백할 수 없느냐는 호소도 나오고 있다.

정신아 카카오 대표는 이와 관련해 “업데이트 후 일부 이용자의 불편이 있을 수 있겠지만 이용자에게 쾌적한 환경을 제공하기 위한 개편”이라고 설명했다.