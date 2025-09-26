향년 76세…문화예술인들 추모

‘개그맨 1호’인 전유성(사진)이 폐기흉 악화로 지난 25일 별세했다. 향년 76세.

급성 폐렴과 코로나19 후유증 등으로 입원 치료를 받아온 전유성은 지난 7월 초 폐기흉 관련 시술을 받았으며, 최근 호흡곤란 증세 등으로 입원을 하며 치료를 받았지만 회복하지 못했다.

서라벌예대 연극영화과를 졸업한 전유성은 1968년 TBC(동양방송) 특채 코미디 작가로 일하다가 코미디언으로 전향했다. 자신은 ‘개그맨’이라는 용어를 처음 사용하며 코미디언이라기보다는 개그맨으로 불러달라고 했다.

고인은 ‘유머1번지’ ‘쇼 비디오 자키’ ‘개그콘서트’ ‘일요일 일요일 밤에’ 등에 출연하며 남들과는 다른 웃음포인트로 웃음을 선사했다.

고인은 경북 청도. 전북 남원 등 일찌감치 지자체와 코미디 활성화에 대한 협업을 시도하기도 했다. 올봄까지도 전북 남원시 인월면에서 생활하고 있었다.

김학래 대한민국방송코미디언협회장은 지난 24일 전주에 있는 병원을 찾아 후배들이 쾌유를 비는 ‘영상 응원 메시지’들을 보여주기도 했다.

코미디언협회는 고인을 희극인장으로 치르기로 하고 빈소를 서울아산병원에 차렸다. 전유성이 별세하자 많은 선후배 코미디언과 문화예술인들이 그의 죽음을 애도했다.

부산국제코미디페스티벌조직위원회(집행위원장 김준호)는 이날 입장문을 발표하고 “전유성 선생님은 한국 최초의 공개 코미디 무대와 개그 콘서트 실험 무대를 선보이며 한국 코미디의 새로운 지평을 열었습니다”고 추모했다. 서병기 선임기자