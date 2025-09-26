천안함 기관총·함포 60여발 경고사격 백령도 서쪽 9㎞ 지점 NLL 5㎞ 침범

[헤럴드경제=신대원·전현건 기자] 북한 상선 1척이 서해북방한계선(NLL)을 침범해 우리 군의 경고사격을 받고 물러나는 일이 발생했다.

합동참모본부는 26일 “오늘 오전 5시께 백령도 서북방 일대에서 북한 상선 1척이 NLL을 침범해 우리 군이 경고방송 및 경고사격을 실시했다”며 “이후 북한 상선은 우리 관할해역 밖으로 이탈했다”고 밝혔다.

해당 북한 상선은 길이 140m의 비교적 큰 화물선인 ‘덕성호’로 파악됐다.

덕성호는 이날 오전 5시6분께 백령도 서쪽 9㎞ 지점에서 NLL 이남 5㎞까지 침범했다.

이전부터 감시장비로 감시하고 있던 군은 수십차례에 걸쳐 경고통신을 보냈으나 북한 상선이 돌아가지 않자 인근 해역에 있던 신형 호위함 천안함(FFG-Ⅱ·2800t급)이 기관총과 함포로 60여발의 경고사격을 가했다.

덕성호는 그제야 서해 해양통제구역(MCA)을 이탈해 나갔다.

덕성호는 우리 군의 경고방송에 아무런 응답을 하지 않았으며 경고사격 후에도 이렇다할만한 반응을 보이지 않은 것으로 전해졌다.

당시 NLL 주변 수역에는 10여척의 중국 어선도 있었다.

특히 덕성호는 중국 선박으로 위장하려는 듯한 움직임을 보이기도 했다.

군 관계자는 “북한 상선은 NLL 침범 이후 선박자동식별장치(AIS) 국적을 북한에서 중국으로 임의 변경했다”며 “가까이 가봤더니 중국 오성홍기를 부착하고 있었다”고 말했다.

다만 군 당국은 북한 선박이 고의로 NLL을 침범했을 가능성은 적다고 일단 평가하는 것으로 알려졌다.

합참은 “우리 군은 북한의 동향을 면밀하게 감시하면서 작전수행절차에 의거 대응했다”며 “대비태세를 확립한 가운데 어떠한 상황에도 단호히 대응해 NLL을 수호해 나갈 것”이라고 강조했다.

한편 북한은 NLL을 인정하지 않으면서 NLL보다 최대 6㎞ 남쪽에 일방적으로 설정한 ‘해상군사분계선’을 주장하고 있다.