협력사들과 스마트공장 지원·에너지효율화 사업 MOU

[헤럴드경제=고은결 기자] HD현대일렉트릭이 협력회사 경쟁력 전반을 높이기 위한 다각적인 지원에 나선다.

HD현대일렉트릭은 지난 25일 울산에서 HD현대일렉트릭 김영기 사장을 비롯한 협력회사 대표들이 참석한 가운데 ‘스마트공장 구축 지원 사업’ 및 ‘에너지효율화 사업’을 위한 업무협약을 체결했다고 26일 밝혔다.

이에 따라 22곳의 협력회사를 대상으로 ▷전문 컨설팅 ▷직접 투자금 지원 ▷금융 지원 등을 제공할 예정이다.

이번에 체결된 스마트공장 구축 지원 사업은 중소벤처기업부의 주관으로, 디지털 솔루션 및 자동화 시스템을 도입하는 기업에 정부가 구축비용을 일정 범위 내 지원하는 사업이다. HD현대일렉트릭은 협력회사당 최대 1억2000만원을 추가 지원하며, 데이터 기반 제조실행관리시스템(MES)을 기반으로 생산현황을 실시간 공유해 협업 체계를 강화할 계획이다.

이날 함께 체결된 에너지효율화 사업은 한국환경공단 등 공공기관이 기업의 에너지 절감 투자를 지원하기 위해 사업비 일부를 보조하는 방식으로 운영된다. HD현대일렉트릭은 여기에 더해 협력회사당 최대 7억원을 3년간 무이자로 지원할 예정이다. 올해는 총 19개 협력회사를 대상으로 ▷설비 진단 및 투자 컨설팅 ▷설비 시공·설치 ▷에너지 관리시스템(EMS) 구축 등 투자 전 과정을 원스톱으로 지원한다.

김영기 HD현대일렉트릭 사장은 “협력회사의 경쟁력이 곧 회사의 경쟁력이라는 믿음 아래, 설비 투자 자금지원, 금융지원, 동반성장펀드 운영 등 실질적인 제도를 운영하고 있다”며 “앞으로도 협력회사에 꼭 필요한 혜택이 돌아갈 수 있도록 다양한 지원책을 지속적으로 마련해 나가겠다”고 말했다.