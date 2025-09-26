AI 기반 개인 맞춤형 건강관리 서비스 확대 제공으로 국민건강 증진 기대

[헤럴드경제=이태형 기자]국민건강보험공단은 한국지능정보사회진흥원과 지난 25일 인공지능(AI) 학습용 데이터 활용 촉진과 데이터 기반 국민 건강을 위한 체감형 서비스 발굴 데이터 협력 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 업무협약에는 국민체감형 AI 활용을 위한 실효적 협력체계 구축 및 기관 간 필요한 자료 제공·공유를 통해 상호 협력하겠다는 내용이 담겼다.

공단은 업무협약을 통해 지능정보원에서 운영중인 ‘AI 허브’로부터 데이터를 연계해 국민 건강증진 도모를 위한 개인맞춤 건강서비스 등에 AI 서비스 개발을 확대하는 한편, 공단 누리집과 ‘The건강보험’ 모바일 앱에서 서비스 중인 ‘건강모아’에 AI 서비스를 일부 반영해 고도화할 예정이다.

정부·공공기관 중 유일한 AI 기술 전문기관인 지능정보원은 2024년부터 음식·영양 정보 제공 서비스를 고도화하기 위해 공단과 지속적으로 교류하고 있다.

이번 업무협약을 통해 양 기관 간 협력 분야를 더욱 넓혀가고, 향후 인공지능(AI) 생태계 조성에 대한 경험을 공단과 공유할 예정이다.

정기석 국민건강보험공단 이사장은 “양 기관이 보유한 보건의료 데이터와 AI 전문성을 바탕으로 건강관리 서비스 개발을 함께 추진함으로써 AI 대전환의 시대에 국민의 건강 향상과 편익이 제고될 수 있기를 기대한다”며 “이번 협약이 양 기관간의 시너지를 넘어, 국민 모두에게 실질적인 혜택을 가져다 줄 것이라고 확신한다”고 말했다.