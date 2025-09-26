농식품부·대한상의·NH농협금융 MOU…10월 첫 거래 개시 위성·GPS 검증 도입, ‘그린워싱’ 논란 차단 농가소득 증대·기업 탄소중립 기여 동시 추구

[헤럴드경제=김용훈 기자] 농림축산식품부가 농업분야 탄소감축 실적의 시장거래 시범운영에 나선다.

정부는 대한상공회의소, NH농협금융지주와 손잡고 농가의 탄소감축 활동을 시장에서 ‘탄소크레딧’으로 거래할 수 있는 기반을 마련, 농가소득 증대와 기업의 탄소중립 기여 확대를 동시에 꾀한다는 구상이다.

농식품부는 26일 대한상의, NH농협금융지주와 업무협약(MOU)을 체결하고 10월 중 첫 시범거래를 개시한다고 밝혔다. 협약에는 농업분야 온실가스 감축사업 활성화를 위한 제도·행정 지원, 탄소크레딧 발급 및 거래 지원 등 기관별 역할이 담겼다.

농업 탄소감축, 민간시장으로 전환

농식품부는 2030년 국가 온실가스 감축목표(NDC) 달성을 위해 논물관리, 바이오차 투입, 가을갈이 지원 등 다양한 탄소감축 프로그램을 운영해왔다. 이 과정에서 2024년까지 총 2만5513ha 면적에서 85만3000톤의 탄소를 줄이는 성과를 거뒀다.

그러나 지금까지는 과학적 검증 체계와 시장 기반이 부족해 기업이 실질적 감축 활동과 무관하게 ‘그린워싱(Greenwashing)’ 논란을 빚는 사례도 잦았다. 이번 시범거래는 국제기후변화협의체(IPCC)에 등록된 논물관리 방법론을 활용, GPS·위성·계측기를 통한 과학적 점검을 거쳐 신뢰성을 인정받은 실적을 거래하는 것이 특징이다.

특히 대한상의 전자탄소등록부(centero)를 통해 농업분야 탄소감축 실적이 거래되는 것은 국제적으로도 드문 사례다. 농업 탄소시장의 제도화와 신뢰성 확보에 중요한 전환점이 될 전망이다.

“탄소거래, 기업 참여 마중물 기대”

농식품부는 당초 2026년을 목표로 국정과제로 추진하던 농업분야 탄소시장 개설을 기후위기 대응과 농가소득 안정 차원에서 조기 시행하기로 했다. 정부 주도 인센티브 방식에서 벗어나 민간 주도의 자발적 거래로 전환하는 것이다.

김정욱 농식품혁신정책관은 “그동안 농업인들의 탄소감축 활동 참여를 위해 다양한 정책을 지원해 성과를 쌓아왔다”며 “이번 업무협약이 기업들이 농업분야 탄소크레딧을 구매하는 마중물이 되기를 기대한다”고 밝혔다. 그는 또 “저탄소 인증기관 확대 등 정책적 지원도 병행해 우리나라 탄소중립 달성에 기여할 것”이라고 강조했다.