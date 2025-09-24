[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기문화재단(대표이사 유정주)은 오는 25일 경기도 수원시 팔달구에 위치한 경기문화재단 인계동사무소 1층에 경기 예술인의 집을 개관 한다.

경기 예술인의 집은 예술인이 언제든 도움을 받고, 자유롭게 만나 소통하며 새로운 예술을 창출할 수 있는 복합 문화예술 거점 공간이다. 창작과 교류의 장으로서, 예술적 융합을 촉진하고 예술인의 성장을 지원하는 열린 공간으로 운영될 예정이다.

개관을 기념해 25일부터 30일까지 전시·공연·토크·멘토링과 같은 다양한 프로그램으로 구성된 ‘아트주간’과 청년예술인들의 자율적 협업을 지원하는 ‘공공작전’프로젝트가 진행된다. 25일에는 ‘첫 문을 여는 시간’이라는 이름으로 개관식이 열리며, 최정수 타이니오케스터와 김민영의 공연이 함께 진행된다. 26일 ‘소리가 머무는 방’에서 박경소의 연주가 펼쳐지고, 이어 ‘이야기가 열리는 책장’에서는 문학 분야 집중조명 프로그램으로 선정 작가와 평론가가 참여하는 북토크와 네트워킹 행사가 진행된다.

27일에는 ‘인사이트 토크’를 통해 기업의 CSR(사회공헌활동)과 ESG(환경·사회·지배구조) 전략을 중심으로, 문화예술의 사회적 가치에 대해 논의하는 시간을 가진다. 29일 ‘함께 걷는 발자국’이라는 이름으로 원로 예술인 교류 프로그램이 마련된다. 30일 ‘연결로 이어지는 다음 장’을 주제로 청년 예술인들의 협업 결과물을 발표하고, 선배 예술인과의 만남인 ‘공공작전’이 함께 진행된다.

경기문화재단 관계자는 “경기 예술인의 집은 예술인들의 창작과 교류를 지원하는 열린 공간이자, 지역 예술 생태계 활성화를 위한 새로운 거점이 될 것”이라며 “앞으로도 예술인이 존중받고 성장할 수 있는 환경을 만들기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.