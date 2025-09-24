총사업비 446억원 투입, 2027년 준공…부산·창원·마산 한 축으로 잇는다

[헤럴드경제(창원)-황상욱 기자] 경남도는 24일 김해시 진례면 산본리에서 부산 부전~마산 복선전철 구간에 신설되는 신월역 기공식을 갖고 본격적인 공사에 들어갔다고 밝혔다. 총사업비 446억원을 투입, 2027년 준공을 목표로 하고있는 신월역 착공으로 동남권 광역철도망 확충이 가시화됐다.

기공식에는 박명균 경남도 행정부지사와 홍태용 김해시장, 김정호 국회의원, 국가철도공단과 스마트레일㈜, 한국철도공사 관계자, 주민 등 200여 명이 참석했다.

신월역은 부지 1만9706㎡, 연면적 1496㎡ 규모로 건설되며, 김해시 요구가 반영돼 이번에 새로 추진되는 정거장이다. 현재 창원에서 부산으로 이동하기 위해 삼랑진을 우회해야 하는 불편이 있었으나 부전~마산 복선전철이 개통되면 창원 중앙역에서 장유와 신월을 거쳐 부전역까지 바로 연결된다.

주요 정거장은 신월·장유·부경경마공원·강서금호·사상·가야·부전역 등으로 향후 순천까지 이어져 동남권 교통망의 핵심축을 형성할 예정이다. 경남도는 교통 접근성 개선으로 지역경제 활성화와 균형발전 효과가 기대된다고 설명했다.

경남도는 김해시와 협력해 신월역 공사가 차질 없이 진행되도록 지원하고, 부전~마산 복선전철의 안정적 개통을 뒷받침해 도민 삶의 질 향상과 광역 경제권 조성에 속도를 낼 계획이다.