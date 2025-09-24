aT·전남도, 광역형 협의회 개최…9개 시군→22개 시군으로 도입 확대 추진

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국농수산식품유통공사(aT)와 전라남도가 공공급식의 안정적 확대를 위해 ‘공공급식통합플랫폼’ 보급에 속도를 낸다.

24일 aT와 전라남도는 22~23일 무안 승달문화예술회관에서 ‘공공급식통합플랫폼 광역형 협의회 및 시스템 교육’을 열고, 도내 전역으로 플랫폼 도입을 확대하기 위한 방안을 논의했다. 협의회에는 도내 22개 시군과 학교·어린이집·유치원·급식지원센터 담당자 등 350명이 참석해 현장의 목소리를 공유했다.

‘공공급식통합플랫폼’은 공공분야 수요기관과 지역 급식지원센터가 친환경·지역 우수 농산물을 안정적으로 조달할 수 있도록 업무와 시스템을 표준화한 식재료 전문 조달시스템이다. 수요기관과 센터는 ▷급식 식재료 수발주 ▷계약정보 자동화 ▷보조금 정산 ▷소규모 기관 간편거래 등 전 과정을 전산화할 수 있어 행정 효율성과 투명성을 높일 수 있다.

aT는 2023년부터 전라남도와 광역형 협의회를 운영하며 플랫폼 확산 기반을 마련해왔으며, 현재 담양군·무안군 등 9개 시군에서 도입·운영 중이다. 이번 협의회를 계기로 전남 22개 시군 전체로의 확대가 추진된다.

행사에서는 플랫폼 특장점과 기능을 소개하고, 실무 중심의 운영 절차와 사례를 공유했다. 또한 지자체별 운영 현황과 건의사항을 토대로 현장 맞춤형 운영 방안을 모색해 전남 공공급식 활성화를 뒷받침할 계획이다.

기운도 aT 유통이사는 “올해로 3회째를 맞은 전남 광역협의회를 계기로 플랫폼이 도내 전역으로 확산될 것으로 기대한다”며 “지속적인 교육과 소통을 통해 플랫폼이 안정적으로 정착하고, 지역 우수 먹거리 소비 촉진에 기여하겠다”고 말했다.