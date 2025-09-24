G7서 캐나다, 영국, 프랑스가 팔레스타인 국가 인정 이탈리아 ‘조건부 인정’ 추진 멜로니 총리 “인질 석방·팔 정부 운영에 하마스 배제돼야”

[헤럴드경제=도현정 기자]G7(주요 7개국) 국가들도 연이어 팔레스타인을 공식 국가로 인정하는 가운데, 이탈리아가 인질 석방과 하마스의 정부 참여 배제를 조건으로 팔레스타인을 국가로 승인하는 안을 추진하겠다고 밝혔다.

조르자 멜로니 이탈리아 총리는 23일(현지시간) 여당이 팔레스타인 국가 인정을 위한 결의안을 제출할 예정이지만, 인질 석방과 하마스의 정부 참여 배제가 전제돼야 한다고 말했다. 이탈리아 안사 통신은 멜로니 총리는 제80차 유엔총회 참석차 뉴욕을 방문한 자리에서 기자들과 만나 이 같이 말했다고 전했다.

멜로니 총리는 “여당이 팔레스타인 인정에 두 가지 조건, 즉 인질 석방과 팔레스타인 정부 운영에서 하마스 배제를 전제로 내건 결의안을 의회에 제출할 것”이라며 “팔레스타인 인정을 반대하는 건 아니지만 올바른 우선순위를 설정해야 한다”고 밝혔다. 이어 “이런 제안은 야당에서도 지지를 얻을 수 있을 것”이라며 “(이 같은 안은) 하마스는 물론 이슬람 극단주의자들로부터는 지지를 못 받겠지만, 상식적인 사람들에게선 지지받을 것”이라 전했다.

그는 팔레스타인을 공식 국가로 인정하는 것이 이스라엘에 정치적 압력으로 작용, 종전을 앞당길 수 있다는 서방 국가들의 견해에 대해 크게 공감하지 못한다는 입장을 내비쳤다. 이는 트럼프 미국 대통령과 비슷한 견해다.

멜로니 총리는 “개인적으로, 정부(주권) 요건을 충족하지 못한 상태에서 팔레스타인을 인정하는 것은 문제를 해결하지 못하며, 팔레스타인인들에게 실질적이고 구체적인 결과를 가져다주지 않는다고 믿고 있다”고 말했다. 이어 “팔레스타인 인정이 효과적인 정치적 압박 수단이 될 수 있다고들 말하는데, 그건 알겠다. 하지만 그 압박을 누가 행사하는지도 이해해야 한다”고 설명했다. 또 “주요한 정치적 압박은 하마스에 가해져야 한다고 본다”며 “하마스가 전쟁을 시작했고, 인질 인도를 거부함으로써 전쟁 종식을 막고 있기 때문”이라고 설명했다.

이탈리아는 지난 22일(현지시간) 전역에서 팔레스타인을 지지하는 대규모 시위와 파업이 열렸다. 시위대는 팔레스타인을 공식 국가로 인정할 것을 요구하며, 이에 소극적인 정부도 규탄했다.

앞서 21일 캐나다와 영국, 호주, 포르투갈 등이 팔레스타인을 주권 국가로 공식 인정한데 이어, 22일에는 프랑스와 몰타가 뒤따랐다. 영국, 캐나다, 프랑스 등 G7의 서방국들까지 연이어 팔레스타인을 주권 국가로 인정하자, 다른 G7 국가들의 입장에 대해서도 관심이 쏠리고 있다. 일본은 이에 반대하는 미국과의 관계를 고려, 국가 인정에는 유보적인 입장이다.