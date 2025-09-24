25일 서울시향 위촉 관현악곡 ‘인페르노’ 초연 다음 달 27일엔 뉴욕 카네기홀에서 세계 무대 명상적인 듯 들려도 그 속에 비극과 종말 내포

[헤럴드경제=고승희 기자] “100명의 선생님께 채점 받는 초등학생의 기분이에요.”

‘플러팅의 시작’은 얍 판 츠베덴(65) 감독이었다. 그와 작곡가 정재일(43) 사이엔 2년간의 흥미로운 서사가 쌓였다. 2023년 1월, 서울시향 음악감독으로 선임된 츠베덴 감독은 국내 언론과의 첫 간담회에서 정재일의 이름을 언급했다. 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘오징어게임’과 영화 ‘기생충’의 음악을 맡은 정재일과 협업하고 싶다는 ‘러브콜’이었다. 같은 해 2월. 정재일의 세종문화회관에서의 공연을 앞두고 진행한 간담회에서 나온 질문에 “영광”이라고 화답하며 둘의 서사는 순식간에 절정을 향해갔다. 그로부터 한 달 뒤인 4월, 츠베덴 감독과 정재일의 만남이 성사됐다.

츠베덴 감독은 지난 23일 오전 서울 더프리마아트센터에서 열린 기자간담회에서 “언제나 흥미롭고 강렬한 음악을 할 수 있는 작곡가를 찾아왔다”며 “‘오징어게임’을 듣고 정재일을 타깃으로 삼아야겠다고 생각했다”고 말했다. 정재일에게 클래식 음악 작곡 능력의 가능성을 봤고, 그와 협업해야겠다고 생각한 것이다.

사실 정재일은 츠베덴 감독과 만나기로 하긴 했지만, 고사하겠다는 마음으로 그를 만나러 갔다. 정규 음악 공부를 하지 않아 스스로를 늘 ‘근본 없는’ 음악가라고 생각했던 탓에 “나 같은 조무래기가 낄 수 있는 곳이 아니다”고 생각해서다. 정재일은 “콘텐츠를 위한 음악을 만들다 음악만을 위한 단 하나의 심포니를 만드는 것은 힘들지 않을까 하는 생각으로 자리에 나갔다”고 했다. 하지만 ‘설득의 기술’은 성공했다. “잘하던 것, 너만의 것을 마음껏 해보라”는 츠베덴 감독의 제안을 받아들인 것이다.

완성된 곡은 오는 25~26일 세계 초연되는 곡 ‘인페르노(Inferno·지옥)’. 18분 분량의 이 곡은 이탈로 칼비노의 소설 ‘보이지 않는 도시들’에서 영감을 받았다.

작업 과정은 지난했다. 마감 일정이 다가올수록 “지옥 같은 절망의 날들을 보냈다”고 했다. 일찌감치 천재 뮤지션으로 불렸고, 10대 시절 밴드 ‘긱스’(이적·한상원·정재일)로 한국 대중음악계를 놀라게 했던 그는 끊임없이 스스로를 의심했다. 무엇보다 오케스트라를 위한 관련악곡을 쓴다는 것은 목적지가 보이지 않는 여정이었다. “곡을 쓰기 위해선 ‘존버(끈질기게 버틴다)’를 한다”는 그는 “영감을 찾아다니는 성격은 아니다. 일상의 모든 조각이 여기저기 박혀있다가 화학작용에 의해 나오는 경험을 많이 한다”고 했다. 이번에도 버티고 실험하고 공부하며 결과물을 얻었다.

평소 좋아하던 소설의 마지막 장에 눈길이 머물러 쓰게 된 곡에선 인간이 스스로 만들어가는 지옥의 풍경을 묘사한다. ‘지옥 한가운데서 지옥이 아닌 것을 찾아 지속시키라’는 문장이 정재일에겐 영감의 씨앗이 됐다. 츠베덴 감독은 정재일에게 서울시향을 위한 곡을 위촉하며 단 하나를 주문했다. “스토리가 있을 것”. 정재일은 “오케스트라의 특성을 살리되, 스토리를 담은 음악”으로 인간세계를 지옥으로 두고 음표를 그려나갔다.

“인페르노는 다른 데에 있는 것이 아니라 지금 여기에 있다, 인페르노 안에 침잠해 동화될 것이냐, 인페르노가 아닌 것을 찾아내기 위해 노력할 것이냐는 문장에 깊은 영감을 받아 제 삶을 돌아보게 됐어요. 너무나 비극적인 일들이 많이 벌어지고, 우린 지금 한 치 앞을 볼 수 없는 상황에 놓여있다고 거의 매일 생각하고 있어요.” (정재일)

음악을 만들 때도 “한 치 앞이 보지 않는다”는 그의 ‘인페르노’는 총 4개의 장(chapter)으로 구성된다. 정재일은 “천천히 음들이 퇴적되다가 화산처럼 폭발하고, 안개에 휩싸인 채 어딘지 모를 곳을 걷는 느낌이 드는 곡”이라며 “약간은 평화롭고 명상적인 음향이지만 이것이 비극일 수도 종말일 수도 있겠다고 생각했다”고 말했다. 오케스트라를 위한 곡처럼 보이기 위해 최대한 악단의 악기 구성을 활용하되, 타악기는 배제했다. 그는 “제가 진은숙 선생님과 같은 곡을 쓸 수도 없고, 그런 악기 구성을 할 줄도 몰라 무거운 악기는 배제하고 현을 중심으로 음악을 만들고 불협화음을 많이 넣었다”고 했다. 스토리와 의도는 담겼지만 그는 “음악에 정해진 해석은 없다”고 했다. 다만 “공연장을 나설 때 곡이 관객의 마음에 남기를 바라는 마음뿐”이다.

악보를 받아 든 츠베덴은 그의 음악에 120% 만족감을 드러냈다. 그는 “어둡게 들리는데 그 안에 탈출구가 있고, 공포가 있지만 거기엔 분출과 평화가 있다”며 “우리가 살고 있는 이 시대가 잘 반영돼 위안을 줄 수 있는 강렬한 작품”이라고 했다. 그러면서 “오케스트라(음악)는 카멜레온과 같아야 하는데 그 특성을 잘 보여주는 사례가 바로 내 옆에 있는 정재일(의 작품)”이라고 했다.

끝없는 의심으로 만들어진 ‘인페르노’와 작곡가의 작업 과정은 츠베덴 감독 역시 음악가로서 견지하는 태도였다. 그는 “우리가 삶에서 얻을 수 있는 가장 큰 영감은 의심”이라며 “나 역시 ‘과연 내가 잘하고 있나’ 끊임없이 생각하면서 음악 작업을 하고 있다. 자기 음악을 성실하게 해내는 정재일의 곡은 많은 울림을 줄 것”이라고 기대했다. 완성된 곡은 공교롭게도 정재일이 너무도 사랑하는 작곡가인 브람스와 함께 프로그램으로 구성됐다. 정재일은 “군대에 갈 때 브람스 교향곡 1, 2번 악보를 숨겨서 갔는데 이번에 같이 연주된다니 망했구나 싶었다”고 고백한다. 츠베덴 감독은 “‘인페르노’는 절대적으로 브람스, 멘델스존, 라흐마니노프와 함께 연주할 만한 작품”이라고 자신했다.

이 곡은 한국에서 세계 초연한 뒤 다음 달 세계적인 공연장인 미국 뉴욕 카네기홀에서 세계 무대에 데뷔한다. 츠베덴 감독이 뉴욕필에서 물러난 뒤 자신의 악단과 뉴욕에서 가지는 첫 공연이다. ‘인페르노’는 한국에선 브람스, 멘델스존, 라흐마니노프 등 세계적인 작곡가들의 작품과 함께 ‘지옥’을 연주한다. 츠베덴 감독은 “정재일만의 세계와 스토리가 담겨 그 어떤 작곡가의 곡과도 비견할 수 없는 독특한 개성을 가진 작품이 나왔다. 미국 관객도 만족할 것”이라고 했다.