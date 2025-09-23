[헤럴드경제=나은정 기자] 중국 선전시의 한 거리에서 10대 배달원이 거대한 금괴를 발견한 뒤 경찰에 신고한 사실이 알려져 화제가 되고 있다.

지난 22일 베트남 매체 VN익스프레스에 따르면 중국 광둥성 선전에 거주하는 배달원 샤오 시에(17)는 최근 수이베이 거리에서 무게 2.27㎏, 시가 약 200만 위안(약 3억9000만 원)에 달하는 금괴를 발견했다.

샤오는 엄청난 무게의 금괴를 줍고도 이를 분실한 사람이 크게 걱정하고 있을 거라는 생각에 곧바로 경찰에 신고했다.

금괴를 넘겨받고 신고를 접수한 경찰은 폐쇄회로(CC)TV 영상을 확인하며 확성기 방송을 통해 주인을 찾기 시작했고, 몇 시간 뒤 금괴의 주인이 구매 영수증과 신분증을 지참해 나타났다.

금괴 주인은 사례금으로 1000 위안(약 20만 원)을 제안했으나 샤오는 이마저도 거절했다. 그는 “이렇게 큰 금괴는 처음 봤다”며 “누군가를 도울 수 있어서 기쁘다. 꼭 운명 같았다”고 소감을 전했다.

샤오의 선행은 근무 중인 회사에도 알려졌다. 그의 직장상사는 “입사한 지 얼 되지 않았지만 샤오는 책임감이 강하고 항상 제시간에 배달을 마친다”며 “회사가 별도의 포상을 준비하고 있다”고 밝혔다.

그의 미담은 중국 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS)에서 빠르게 확산됐고, 누리꾼들은 “요즘 보기 드문 정직한 청년”이라며 찬사를 보냈다.

한편 금괴가 발견된 수이베이 지역은 중국 최대 금 거래 및 가공 중심지로, 전국 거래량의 70~80%가 이곳에서 이뤄지는 것으로 알려졌다.