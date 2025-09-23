총 1299가구 중 514가구 일반분양 29일 특공, 30일 1순위 청약 진행

[헤럴드경제=김희량 기자] 두산건설은 BS한양과 컨소시엄을 통해 인천 부평구에서 ‘두산위브&수자인 부평 더퍼스트’ 견본주택을 26일 연다.

두산위브&수자인 부평 더퍼스트는 인천광역시 부평구 부개동 13-5번지 일원(부개4구역 주택재개발 정비사업)에 들어선다. 지하 2층~지상 최고 25층, 13개동, 총 1299가구 대단지로 일반분양 물량은 전용면적 46㎡, 59㎡, 74㎡ 514가구다.

단지는 수도권 7호선 굴포천역 역세권 입지에 있다. 부평역에 GTX-B(예정) 노선이 계획돼 있어 향후 개통 시 서울 접근성은 더욱 개선될 전망이다. 인근 3개의 대형마트와 현대백화점, 부평시장, 부평세림병원, 인천성모병원 등 부평과 부천의 주요 인프라를 모두 누릴 수 있다. 도보거리에 부광초, 부흥초, 부광중, 부흥중, 부광여고 등 다수의 학교가 있고, 삼산·상동 학원가도 편리하게 이용할 수 있다.

전용면적 타입별 일반분양 가구수는 ▷46㎡A 86가구 ▷46㎡B 13가구 ▷59㎡A 121가구 ▷59㎡B 135가구 ▷59㎡C 130가구 ▷74㎡A 12가구 ▷74㎡B 9가구 ▷74㎡C 8가구로 구성됐다.

한국부동산원 청약홈에서 오는 29일 특별공급을 시작으로 30일 1순위, 10월 1일 2순위 청약을 앞두고 있다. 당첨자 발표는 10월 15일, 당첨자 계약은 10월 27일부터 29일까지 진행 예정이다.

비규제지역이라 1순위 청약(지역별∙면적별 예치금 충족 시)은 수도권에 거주하는 만 19세 이상이면 주택수와 관계없이 유주택자도 청약가능하다. 세대주 및 세대원 모두 중복 청약을 넣을 수 있다. 재당첨 제한이 없어 기존 주택 당첨 여부와 무관하게 청약이 가능하다. 추첨제 비율은 60%로 주택 구매를 희망하는 사회초년생이나 신혼부부 등 젊은 수요층도 당첨이 가능하다. 전매제한은 1년이며, 거주 의무기간은 없다. 입주 예정일은 2028년 9월이다.

분양 관계자는 “두산위브&수자인 부평 더퍼스트는 7호선 역세권의 편리한 교통과 부평·부천의 풍부한 생활 인프라를 모두 누릴 수 있는 최적의 입지에 들어선다”라며 “대단지 브랜드 아파트에 걸맞은 우수한 상품성과 혁신 설계를 더해 일대를 대표하는 새로운 랜드마크로 자리매김할 것으로 기대된다”고 말했다.