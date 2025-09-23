[헤럴드경제=나은정 기자] 20·30대 지방간 환자가 비질환자보다 조기 암 발병 위험이 약 20% 더 높다는 연구 결과가 나왔다.

문준호 분당서울대병원 내분비대사내과 교수, 정석송 고려대 의대 교수, 김원 서울보라매병원 소화기내과 교수 연구팀은 20·30대 국가건강검진 자료를 분석해 이 같은 연구 결과를 발표했다고 23일 밝혔다.

연구팀이 2013~2014년 국가건강검진을 받은 20·30대 287만7245명의 자료를 바탕으로 향후 10년간 23종의 암 발병률을 분석한 결과, 지방간 환자의 암 발병 위험이 비질환자보다 20% 높은 것으로 나타났다.

유형별로 보면 알코올성 지방간은 21%, 대사이상성 지방간은 19%, 복합성 지방간은 12% 암 발생 위험이 높았다. 특히 비만 관련 암의 위험이 크게 증가했는데, 대표적으로 비만에 영향을 받는 것으로 알려진 대장암의 경우 지방간 환자는 위험도가 비질환자보다 최대 32% 높았다. 그 밖에 신장암은 53%, 갑상선암은 36%까지 위험도가 증가했고, 자궁내막암 위험은 비질환자 대비 최대 3.78배에 달했다.

지방간은 간세포에 지방이 과도하게 쌓이는 질환으로, 지방간염·간경화·간암으로 악화할 수 있다. 흔히 음주가 원인으로 알려져 있지만, 술을 잘 마시지 않더라도 비만·당뇨·고지혈증 등 대사질환과 서구화된 식습관, 운동 부족 등이 복합적으로 작용해 최근 젊은 연령대의 유병률이 급증하고 있다.

연구진은 이번 결과에 대해 “최근 청년층에서 급격히 증가하는 비만과 지방간이 50세 미만 암 발병의 고위험 인자임을 시사한다”고 평가했다.

문 교수는 “50세 이전에 발생하는 암은 진행 속도가 빠르고 공격성이 강해 조기 진단 및 치료 여부에 따라 예후가 크게 달라질 수 있다”며 “비만·지방간은 증상을 자각하기 어려워 방치하기 쉽기 때문에 젊은층을 대상으로 한 조기 진단·모니터링 비율을 높일 수 있는 검진 전략이 필요하다”고 강조했다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘임상 위장병학-간장학’(Clinical Gastroenterology and Hepatology, IF 12.0) 최근 호에 게재됐다.