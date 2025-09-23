보험 등 금융 자문에 핀테크 접목 보장분석·디지털 결제 등 시너지 기대

[헤럴드경제=박성준 기자] 한화생명금융서비스와 네이버페이 운영사 네이버파이낸셜이 디지털 금융 혁신을 위한 ‘포괄적 사업 제휴 협약’을 체결했다고 23일 밝혔다. 이번 협약으로 두 회사는 고객에게 더 혁신적이고 개인화된 금융 설루션을 제공하겠다는 전략이다.

협약식은 지난 22일 경기 성남시 네이버 본사에서 진행됐으며, 최승영 한화생명금융서비스 대표, 이승우 한화생명금융서비스 재무전략실장과 박상진 네이버파이낸셜 대표, 조재박 네이버파이낸셜 부사장 등 주요 관계자들이 참석했다.

두 회사는 앞으로 ▷네이버페이 보장분석 기반 한화생명금융서비스 보험·금융자문서비스 제공 ▷인공지능(AI)을 활용한 금융 추천·상담 설루션 개발 ▷다양한 금융 밸류체인에서의 네이버페이 결제 서비스 활용을 통한 시너지 창출을 추진할 예정이다.

한화생명금융서비스는 전국 단위 설계사 조직과 금융상품 자문 역량을 갖춘 업계 대표 법인보험대리점(GA)이다. 네이버페이는 국내 대표 핀테크 기업으로, AI와 데이터를 활용한 데이터 사이언스 기술에 강점을 갖고 있다.

특히 이번 협업은 보험·금융상품의 디지털 유통 효율을 높이는 동시에 AI·데이터 기술을 활용한 고객 맞춤형 서비스 고도화에도 속도를 낼 것으로 기대된다.

이 재무전략실장은 “네이버페이의 혁신적인 핀테크 기술을 활용해 판매채널 효율을 극대화하고 금융소비자에게 최적화된 재정설계 서비스를 제공할 것”이라며 “향후 새로운 시장 기회도 창출할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.