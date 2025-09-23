현대캐피탈·시나르마르·신한은행 인도네시아 합작회사

[헤럴드경제=정호원 기자] 현대캐피탈의 인도네시아 법인인 ‘현대캐피탈 인도네시아(Hyundai Capital Finance Indonesia)’가 현지 현대자동차 고객들을 상대로 본격적인 자동차금융 영업을 개시한다고 23일 밝혔다.

현대캐피탈 인도네시아는 현대캐피탈이 인도네시아 대표 기업 중 하나인 ‘시나르마스(SINARMAS)’ 그룹과 ‘신한은행 인도네시아(Bank Shinhan Indonesia)’와 함께 설립한 합작회사(Joint Venture)다. 현대캐피탈 인도네시아는 ‘현대 파이낸스(Hyundai Finance)’라는 브랜드로 현대자동차 구매 고객들에게 금융 서비스를 제공할 예정이다.

특히, ‘유예형 할부’와 ‘거치형 할부’ 등 새로운 금융상품을 도입해 현지 고객에게 다양한 금융상품을 제공할 방침이다.

현대캐피탈 인도네시아는 모든 현대자동차 딜러샵에 금융전문상담사(Credit Marketing Officer, CMO)를 배치해 고객에게 1:1 상담 서비스와 금융 솔루션을 제공한다. 고객이 딜러삽 방문 없이도 자동차 견적 확인부터 금융 신청까지 온라인으로 직접 진행할 수 있는 ‘고객 다이렉트(Customer Direct)’ 서비스를 선보여 고객 편의성도 높일 계획이다.

현지 딜러들에게는 스마트폰이나 태블릿을 통해 차량 조회와 금융 견적 산출, 심사 신청 업무까지 원스톱으로 처리할 수 있는 전용 앱을 제공하고, 디지털 자동승인 시스템을 도입해 업무 효율성과 처리 속도를 향상시킬 계획이다.

정형진 현대캐피탈 사장은 “현대자동차를 구매하고자 하는 인도네시아 고객들이 안전하고 편리하게 활용할 수 있는 금융서비스를 제공할 것”이라며 “인도네시아 고객들이 신뢰할 수 있는 금융사로 빠르게 자리잡을 수 있도록 파트너사들과 다양한 노력을 펼쳐 나갈 계획”이라고 밝혔다.

현재 현대캐피탈은 미국, 영국, 독일, 중국 등 전 세계 14개국에서 19개 법인을 운영하고 있으며, 현대캐피탈 인도네시아는 ‘현대캐피탈 호주’에 이은 13번째 해외 금융법인이다.