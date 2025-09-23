제14차 소규모주택정비 통합심의 소위원회 개최 결과

[헤럴드경제=정주원 기자] 서울시가 노후 저층주거지 개선을 위한 모아타운·모아주택 사업 5곳을 확정하고 총 2394가구의 대규모 주택 공급에 나선다. 기존 1637가구에서 757가구 늘어난 규모로 공급이 대폭 확대된 것이다.

서울시는 지난 22일 열린 제14차 소규모주택정비 통합심의 소위원회에서 ▷강북구 미아동 ▷서초구 양재동 ▷동작구 사당동 ▷구로구 개봉동 ▷중랑구 망우본동 등 5개 지역의 사업계획을 통과시켰다고 23일 밝혔다.

강북구 미아동 833-2번지 일대는 북한산 고도제한 완화(최고높이 28m→45m) 혜택을 받아 기존 73가구에서 126가구로 늘어난다. 지하 3층~지상 14층 규모의 공동주택으로 탈바꿈하며, 통학로와 연결되는 보행축도 신설된다.

서초구 양재동 18-12번지 일대는 7년간 사업이 표류하다 이번 결정으로 사업성이 확보돼 개발이 본격화될 예정이다. 기존 84가구에서 102가구로 확대되며, 개방형 단지와 보행로 조성을 통해 주변 가로환경 개선 효과도 기대된다.

동작구 사당동 192-1번지 일대는 노후 연립주택 밀집지로, 기존 82가구에서 139가구(임대 14가구 포함) 공동주택으로 재탄생한다. 단지 1층에는 근린생활시설이 들어서 생활 편의가 높아질 전망이다.

구로구 개봉동 270-38번지 일대는 모아주택 2개소 추진으로 기존 635가구에서 848가구(임대 212가구 포함)로 늘어난다. 주 통학로 도로 폭 넓히기와 보행녹도 조성, 교통여건 개선이 함께 추진된다.

중랑구 망우본동 354-2번지 일대는 이번 사업 중 가장 큰 규모다. 모아주택 3개소 추진으로 기존 763가구에서 1179가구(임대 302가구 포함)로 늘어난다. 노후건축물 87.4%, 반지하 74%의 열악한 환경인 이 지역은 도로 확장과 공공보행통로 조성으로 통학로와 보행 접근성이 크게 개선된다.

최진석 서울시 주택실장은 “이번 사업들은 모두 노후도가 높은 저층주거지를 대상으로, 단순한 주택공급을 넘어 도로 신설·보행환경 개선·근린생활시설이 확충되면서 지역 전반 정주환경이 향상될 것”이라며 “시민 중심의 지역 맞춤형 개발을 통해 질 높은 주거환경을 확산해 나가겠다”고 말했다.