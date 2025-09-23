더본코리아, 상생위원회 개최…연차별 로열티 인하

[헤럴드경제=정석준 기자] 더본코리아는 가맹점주와의 상생을 위해 3년 이상 장기 운영 점포에 대해 로열티를 인하하기로 했다고 23일 밝혔다.

더본코리아는 지난 22일 개최한 제3차 ‘더본코리아 상생위원회’에서 장기 운영 점포에 대한 연차별 로열티 단계적 인하 지원 방안을 확정했다. 상생위원회는 가맹점 대표와 본사 임원, 외부위원 등 3자 구도를 통한 실질적인 상생 구조를 제도화하는 공식 협의체로, 지난 6월 30일 출범했다.

이날 상생위원회에서는 3·5·10년차 장기 운영 점포에 대한 연차별 로열티 인하 방안이 도출됐다. 더본코리아 점주의 평균 운영기간이 5~6년인 점을 고려할 때, 많은 가맹점주들이 혜택을 받을 것으로 기대된다. 합의된 정책은 본사 내부 절차를 거쳐 내년 1월부터 시행된다.

더불어 가뭄 피해를 입은 빽다방 강릉 지역 16개 점포 등에 대한 상생지원안, 악성 사이버 렉카 유튜버에 대한 점주 호소문 발표 및 본사 차원의 법적 대응 진행 결의도 이뤄졌다.

제1·2차 회의 결의 내용과 관련한 경과 보고도 진행됐다. 배달 매출 러닝 로열티 50% 인하, 고정로열티 월 분납 전환, 이행 보증금 반환, 배달 플랫폼과의 협력을 통한 수수료 구조 개선, 가맹점 월 임대료 카드 결제 지원, 가맹점주 지원 조직 강화 등이 결정된 바 있다.

그 일환으로 연돈볼카츠의 ‘연돈튀김덮밥’ 리브랜딩 방안이 다뤄졌다. 외부위원의 제안으로 시작된 리브랜딩은 신청 점포에 한해 본사가 간판 변경, 주방기기 교체, 광고 및 할인 프로모션 등을 지원하는 내용이다. 총 지원 규모는 약 30억원이다.

더본코리아는 “앞으로도 정례적인 상생위원회 운영을 통해 브랜드별 간 협의체 체계 구축, 제도 개선, 소비자 보호, ESG 참여 확장 등 다양한 영역에서 가맹점과 본사의 협업을 강화해 나갈 계획”이라고 전했다.