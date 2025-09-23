9월 25~26일 양천공원에서 300여 품목 판매…당일 무료배송, 1시간 무료주차 제공 전국 45개 지자체 70개 우수업체 참여… 올해 17개 신규 업체 참여로 더 다양한 특산물 선보여

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)는 민족 최대 명절인 추석을 앞두고, 오는 9월 25일과 26일 양천공원에서 ‘2025년 추석맞이 직거래 장터’를 운영한다.

구는 주민의 명절 장바구니 물가 부담을 덜고, 지역 간 상생의 의미를 더하기 위해 매년 자매결연 지역과 우호 협력 지자체 등의 우수 특산물만을 엄선해 직거래 장터를 운영하고 있다.

생산자가 직접 판매하는 방식으로 유통 비용을 줄이고 품질은 높여 소비자는 시중보다 저렴한 가격에 전국 각지의 질 좋은 명절 성수품을 한자리에서 비교하며 구매할 수 있다.

이번 장터에는 전국 45개 지자체에서 추천한 70개 우수 업체가 참여하며, 농·축·수산물, 제철 과일, 명절 선물세트 등 약 300여 개 품목을 선보인다.

특히 올해는 ▲가평군(잣) ▲경산시(인절미) ▲부안군(새우젓) ▲여수시 (갓김치) ▲연천군(율무막걸리) ▲영월군(꽃소금) ▲울릉군(데친부지갱이) ▲원주시(조청) ▲충주시(사과) ▲포천시(대추) ▲해남군(벌꿀) 등 11개 지자체에서 17개 신규 업체가 참여해, 지난해보다 더 다양한 특산물을 만나볼 수 있다.

이 외에도 ▲강화군의 순무김치·포도 ▲고창군의 멜론·햇땅콩 ▲부여군의 사과·배·밤 ▲구례군의 김부각·표고버섯 ▲상주시의 곶감 ▲ 영광군의 굴비 등이 있으며, 완도군, 진도군, 신안군, 군산시에서는 김, 미역, 고등어, 오징어, 멸치 등 신선한 수산물과 건어물을 선보인다.

행사 기간 동안 구매 고객에게는 1시간 무료 주차권이 제공되며, 양천구 관내에 한해 당일 무료배송 서비스도 운영된다. 또 고객이 직접 포장할 수 있도록 자율 포장부스도 마련해 소비자 편의성도 높였다.

한편, 참여업체들은 판매 수익금의 5% 이내를 자발적으로 기부하며 이웃사랑을 실천할 예정이다. 이 기부행사는 2023년부터 시작했으며 지금까지 2천만 원 이상의 기부금이 모여, 관내 취약계층에게 전달됐다.

이기재 양천구청장은 “이번 직거래 장터는 주민에게 품질 좋은 명절 특산물을 합리적인 가격에 제공하는 동시에, 지역 농가에는 안정적인 판로를 제공하는 상생의 장이 될 것”이라며 “많은 구민이 방문해 따뜻하고 풍요로운 명절을 준비하시길 바란다”고 말했다.