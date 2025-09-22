[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기도농수산진흥원이 운영하는 경기도귀농귀촌지원센터는 오는 9월부터 11월까지 귀농귀촌에 관심 있는 도시민을 대상으로 온라인 SNS 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

이번 이벤트는센터 홍보게시글 공유, 센터 및 프로그램 관련 인증사진·영상 업로드, 귀농귀촌 박람회 연계 참여 등 총 3가지 방식으로 운영된다. 참여자는 인스타그램·페이스북·블로그·카카오톡 등 다양한 SNS 채널을 통해 응모할 수 있다.

특히, 참여자에게는 온라인 커피쿠폰과 현장 경품 등 다양한 혜택이 제공된다. 월별 추첨과 평가 선정을 통해 5000원권·1만원권 쿠폰이 지급된다.농귀촌 박람회 현장에서는 선착순 150명에게 경품이 제공될 예정이다.

경기도귀농귀촌지원센터는 이번 이벤트를 통해 귀농귀촌에 대한 도시민의 관심을 높이고, 센터 인지도를 제고하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

최연철 경기도귀농귀촌지원센터장은 “SNS를 활용한 참여형 이벤트는 도시민과의 소통을 넓히고 귀농귀촌에 대한 긍정적인 이미지를 확산하는 좋은 기회가 될 것”이라며, “앞으로도 다양한 홍보와 프로그램으로 귀농귀촌 희망자의 안정적인 정착을 지원하겠다”고 말했다.