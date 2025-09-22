[헤럴드경제=김보영 기자] 미국 조지아주에서 한인 치과의사가 아내와 딸을 살해한 뒤 극단적 선택을 한 사건이 발생해 현지 한인 사회가 충격에 빠졌다.

최근 뉴욕포스트에 따르면 조지아주 존스크릭 경찰은 지난달 31일 애틀랜타 교외 존스크릭에 있는 저택에서 안전 점검을 하던 중 최모(52)씨와 그의 아내(52), 그리고 딸(15)의 시신을 발견했다.

경찰은 최씨가 아내와 딸을 살해한 뒤 극단적 선택을 한 것으로 추정하고 있다. 경찰은 “이 사건의 용의자는 최씨로 보인다”며 수사의 공정성을 위해 세부 정보는 공개하지 않을 것이라고 밝혔다.

경찰서장은 성명을 통해 “이 비극적인 사건은 가족과 이웃뿐만 아니라 우리 지역 사회 전체에 깊은 영향을 미쳤다”라며 “이 어려운 시기에 지역 사회 구성원 모두가 그들을 기억해 주시기를 부탁드린다”라고 애도의 뜻을 전했다.

최씨는 한국 출신으로, 테네시대에서 치과 박사학위를 취득한 후 조지아주 수와니에서 치과를 운영해왔다. 병원 홈페이지에는 “환자 한 분 한 분을 웃게 만드는 것이 진료인으로서의 가장 소중한 목표”라고 소개돼 있다.

숨진 딸은 기독교계 사립학교에 재학 중이던 촉망받는 바이올리니스트로, 지난 7월에는 뉴욕 카네기홀에서 공연을 한 것으로 전해졌다. 학교 측은 “우리의 소중한 학생의 비극적인 죽음을 확인하게 돼 큰 충격”이라는 글을 남기며 추모했다.

현지 한인 사회는 이 가족의 갑작스러운 사망 소식에 믿기 힘들다는 반응을 보이고 있다. 미주 중앙일보에 따르면 올해 20주년을 맞은 최씨 부부는 평소 사이가 좋았고, 지난달 24일에는 최양 생일파티도 크게 열었다고 한다.

최씨의 한 친지는 “최 원장은 한인청년회의소에서 봉사했고, 최 원장의 아내는 항상 밝은 모습의 다정다감한 사람이었다. 이런 일이 벌어진 것이 믿기지 않는다”고 말했다.

남편 최씨와 25년 지기라는 한 남성은 “오토바이도 5대, 차도 다 현금으로 샀고, 집이랑 병원도 페이오프됐다”며 “3~5년 안에 은퇴하고 싶다고 했지만 딸이 고등학생이라 일을 더 하고 싶어했고 돈 문제는 없었다”고 전했다.

이번 사건과 관련해 다양한 추측들이 제기되고 있으나, 경찰 측은 과도한 추측이나 관심은 자제해 달라고 당부했다.