[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기도가 22일부터 24일까지 수원컨벤션센터에서 열리는 ‘G-BIO WEEK X AI CONNECT with G-FAIR 2025(지바이오 위크 X 에이아이 커넥트 위드 지페어)’에 참여해 지방정부 최초로 ‘소버린 AI 기반 경기 AI 혁신행정 홍보부스’를 운영한다.

소버린 AI(Sovereign AI)는 특정 국가나 기관이 자체 데이터·인프라·인력을 기반으로 독립적인 인공지능 기술을 개발·운영하는 것을 말한다. 도는 이러한 소버린 AI를 통해 해외 플랫폼에 의존하지 않고 안정성이 확보된 독자적인 AI 플랫폼을 구현할 예정이다.

홍보부스는 도가 추진 중인 AI 행정 비전을 도민과 공유하고, 인공지능이 행정서비스에 가져올 변화를 직접 체험할 수 있도록 ▷경기도 소버린 AI 홍보영상▷데이터 기반 실시간 서비스 시연 ▷AI 혁신행정 서비스 소개 ▷국가대표 대규모 언어모델(LLM) 소개 ▷AI 음성·번역 기술 체험 등 5개 존으로 구성됐다.

고영인 경기도 경제부지사는 “경기도는 지방정부 최초로 소버린 AI를 기반으로 한 AI 행정혁신체계를 구축하고 있다”며 “일반에 처음 소개되는 경기도의 소버린 AI 환경을 확인하고, 변화하는 AI 행정의 미래를 함께 체험해 보는 기회가 되길 바란다”고 말했다.

한편, 경기도는 수원특례시와 공동으로 22일부터 24일까지 수원컨벤션센터에서 ‘G-BIO WEEK X AI CONNECT with G-FAIR 2025(지바이오 위크 X 에이아이 커넥트 위드 지페어)를 개최한다. 이 행사는 바이오·AI 산업 관계자들이 모여 관련 산업의 현황과 미래에 대해 논의하는 교류의 장이다.