캄보디아 망고단지 거점 리딩방 사기 ‘범죄단체가입 및 활동 등의 혐의’ 20명 송치 국내·외 유명 자산운영사 사칭해 약 84억원 편취 역할 세분화·타인 명의 계좌 사용 등 조직적 범행 피해자 대부분 사회초년생·투자 취약층 50~60대

[헤럴드경제=안효정 기자] 캄보디아 망고단지에 거점을 두고 국내·외 유명 자산운영사를 사칭해 약 84억원을 빼돌린 일당 20명이 검찰에 넘겨졌다.

서울 양천경찰서는 범죄단체가입 및 활동 등의 혐의로 주식 리딩방 투자사기 조직 일당 20명을 체포하고 검찰에 송치했다고 19일 밝혔다. 이중 7명은 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다.

경찰에 따르면 피의자들은 지난해 2월부터 7월까지 캄보디아 망고단지에 사무실을 두고 실제 주가와 연동된 허위사이트(HTS)를 개설한 뒤 사회관계망서비스(SNS) 광고를 보고 연락한 피해자들에게 국내·외 유명 자산운영사를 사칭했다. 이들은 “운용사에서 진행하는 프로젝트에 투자하면 매일 5~20% 고수익을 보장하겠다”고 속이며 피해자 62명으로부터 약 84억원을 교부받은 것으로 알려졌다.

범행은 조직적이고 계획적으로 이뤄졌다. 일당은 총책·팀장·영업팀·고객센터·자금세탁책 등으로 역할을 나눠 범행했다. 또 수사기관의 추적을 피하기 위해 타인 명의의 계좌와 계정을 사용한 것으로 파악됐다.

피의자들 대부분은 학교 동창, 고향 친구 등 지인들 관계였다. 이들은 단기간에 많은 돈을 벌 수 있을 것이란 생각에 불법임을 인지하고도 범행에 가담한 것으로 확인됐다.

경찰은 지난 1월 해당 사건과 관련한 첩보를 입수한 뒤 수사를 진행해 피의자를 순차적으로 체포했다. 이중 범죄혐의가 가장 중한 모집책 김모(30·남) 씨를 포함해 7명을 구속 송치했다. 일부 피의자는 마약을 투약한 혐의도 추가됐다.

경찰은 관리책 중국인 최모(40·남) 씨를 비롯해 해외 체류 중인 피의자 7명에 대해서는 인터폴 적색수배를 요청했다.

피해자는 대부분 사회초년생과 투자 경험이 많지 않은 50~60대였다. 한 명당 수백만 원에서 많게는 4억 원까지 피해를 본 것으로 조사됐다.

경찰 관계자는 “투자전문가 등을 사칭해 원금 보장 및 고수익 보장을 미끼로 투자를 권유하는 경우 사기일 가능성이 높으니 주의해야 한다”면서 “투자 유도 문자 메시지를 받으면 즉시 삭제하고 차단해달라”고 당부했다.