사각지대 발굴 등 현장 조사 시 민원 편의성과 행정 효율 향상 기대

[헤럴드경제=이태형 기자]앞으로 현장을 방문한 지방자치단체 사회복지업무 담당 공무원에게 복지서비스를 바로 신청할 수 있게 된다.

보건복지부와 한국사회보장정보원은 9월부터 ‘모바일 행복이음’에 전자서명 기능 등을 새롭게 적용하고 있다고 19일 밝혔다.

모바일 행복이음은 지자체 복지 공무원이 사각지대 발굴이나 복지대상자 현장 조사 시에 태블릿을 활용해 복지대상자 정보 조회, 상담 기록, 요금감면 신청 등을 할 수 있도록 지원하는 정보시스템이다.

일부 시군구 시범운영을 거쳐 지난해 말부터 전국 시군구(읍면동)에서 사용하도록 서비스를 개시했다.

모바일 행복이음의 도입으로 담당 공무원이 현장 조사 전에 별도의 서류 준비와 사무실 복귀 후 상담내용 작성, 사회보장급여 신청을 추가로 처리해야 했던 기존의 불편함은 개선됐지만, 전자서명 등 일부 기능 미비로 현장 접수가 어려워 원스톱 업무 처리에 한계가 있었다.

이에 복지부는 이런 모바일 행복이음의 불편사항을 파악해 전자서명 도입, 신청서 작성 등 사회보장급여 및 서비스 신청 절차를 디지털 방식으로 완전 전환했다.

주민센터를 방문하지 않아도 가정 내, 경로당, 무료급식소 등 현장에서 만나는 공무원이 소지한 태블릿을 통해 모바일 행복이음에서 신청서를 확인하고, 전자서명을 완료하면 즉시 사회보장급여 및 서비스 신청이 가능해졌다.

특히, 거동이 불편한 노인 등 직접 신청이 어려운 취약계층에게 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다.

복지부는 9월에 개선 적용된 시스템 효과와 문제점 등을 추가로 파악하기 위해 현장의견을 청취해 복지서비스 접근성 제고와 공무원 업무 부담 경감을 위해 모바일 행복이음을 계속 개선해 갈 계획이다.