“조현범 회장 AX 전략 아래 데이터 기반 의사결정 속도·정확성 강화”

[헤럴드경제=양대근 기자] 한국앤컴퍼니그룹(회장 조현범)이 글로벌 데이터 및 AI(인공지능) 기업 데이터브릭스와 협력해 전사 차원의 인공지능 전환(AX) 인프라를 고도화했다고 19일 밝혔다.

이번 협력은 조현범 회장의 “더 큰 경쟁력으로 글로벌 하이테크 그룹이라는 목표에 더 가까이 다가서자”는 비전 아래 추진된 ‘AX 전략’의 핵심 실행 단계로 풀이된다.

그룹은 데이터브릭스의 ‘데이터 인텔리전스 플랫폼’을 전사 통합 데이터 플랫폼으로 도입하고, 지난 3개월간 주요 데이터를 단계적으로 이관해 안정화 작업을 마쳤다.

또한, 그룹은 데이터브릭스의 AI 기반 데이터 웨어하우스인 ‘데이터브릭스 SQL’과 데이터 접근 권한· 보안을 통합 관리하는 ‘유니티 카탈로그’ 등을 적용했다. 이를 통해 데이터 접근성과 관리 효율을 한층 높이고, 분석 환경과 거버넌스를 정교화했다.

이로써 기존에 분산되어 있던 데이터와 워크플로우를 하나의 플랫폼에서 통합 운영해, 관리의 효율성과 데이터 활용 투명성을 강화했다. 동시에 다양한 분석 도구와 기존 인프라와의 호환성을 확보해, 데이터 역량 차이와 관계없이 누구나 데이터를 손쉽게 분석·활용할 수 있도록 지원한다.

한국앤컴퍼니그룹은 이번 협력을 통해 데이터 기반 의사결정 속도와 정확성을 높이고, 미래 경쟁력을 확보할 기반을 마련할 방침이다.

김성진 한국앤컴퍼니그룹 최고정보책임자(CIO)이자 최고디지털책임자(CDO)는 “AI를 통한 기업의 혁신, 특히 향후 펼쳐질 에이전트 AI 시대를 위해서는 데이터가 무엇보다 중요하다”며 “데이터브릭스와의 협력을 통해 그룹의 데이터를 통합 관리하여 에이전트 AI 혁신을 이끌 것으로 기대한다”고 말했다.

강형준 데이터브릭스 코리아 지사장은 “AI 혁신의 전제 조건은 신뢰할 수 있는 데이터와 원활한 접근성이다. 한국앤컴퍼니그룹이 데이터브릭스 데이터 인텔리전스 플랫폼을 통해 에이전트 AI 시대를 선도하고, 데이터 중심 의사결정을 강화할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.