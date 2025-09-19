[헤럴드경제=고재우 기자] KT가 지난 18일 오후 11시 57분께 과학기술정보통신부(과기정통부)에 ‘추가적인’ 침해사고를 신고한 것으로 나타났다. 서버 침해 흔적 4건, 의심 정환 2건 등 총 6건이다.

19일 정부서울청사에서 열린 ‘해킹 대응을 위한 과기정통부-금융위 합동 브리핑’에서 류제명 과기정통부 2차관은 “어젯밤 KT는 외부 전문기업의 보안 점검 결과를 통해 추가적인 침해사고가 있었다는 사실을 인지했다”며 “지난 18일 23시 57분에 정부에 신고했다”고 밝혔다.

이어 “민관합동조사단은 이번 소액결제와 함께 새롭게 접수된 침해사고, 해킹 조직의 주장 등 사실관계를 파악해 공개하고, 국민 피해 방지를 위해 최선의 조치를 다하겠다”고 덧붙였다.

전날 브리핑에서 KT는 피해자 362명(종전 발표 278명), 금전 피해 약 2억4000만원(약 1억7000만원) 등 늘어난 피해 규모를 공개한 바 있다. 또 불법 기지국 노출 2만30명 등으로 인해 전화번호, 가입자 식별번호(IMSI) 정보, 단말기 식별번호(IMEI) 등 정보 유출 정황을 발표했다.

그럼에도 KT가 파악하지 못한 또 다른 침해사고가 외부 전문기업 보안 점검 결과를 통해 파악된 것이다.

KT는 전날 오후 11시 57분께 한국인터넷진흥원(KISA)에 서버 침해 흔적 4건, 의심 정환 2건을 추가로 신고했다.

KT는 “금년 통신사 해킹 사고 발생 이후 정확한 실태 점검을 위해 외부 보안전문 기업에 의뢰해 전사 서버를 대상으로 약 4개월에 걸쳐 조사를 진행했다”며 “KISA에 서버 침해 흔적 4건과 의심 정황 2건을 신고했다”고 밝혔다.

그러면서 “향후 정부 조사에 협조해 조속한 시일 내에 침해 서버를 확정하고, 구체적 침해 내용과 원인 등 관련 사항을 발표할 예정”이라고 했다.