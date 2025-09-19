어린이·임신부·65세 이상 어르신·의료취약계층 대상

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 동대문구(구청장 이필형)는 오는 22일부터 2025~2026절기 인플루엔자 예방접종을 실시할 계획이라고 밝혔다.

이번 예방접종은 겨울철 인플루엔자 유행에 대비하여 감염 시 중증화 위험이 큰 ▷6개월~13세 어린이(2012.1.1.~2025.8.31. 출생자) ▷임신부 ▷65세 이상(1960.12.31. 이전 출생자) 어르신을 대상으로 무료로 실시된다.

특히 구는 국가예방접종 대상자 외에도 14~64세(1961.1.1.~2011.12.31.출생자) 구민 중 기초생활수급권자·장애의 정도가 심한 장애인·국가유공자(본인)) 등 의료취약계층을 대상으로 무료 접종을 지원한다.

9월 22일 2회 접종 대상 어린이를 시작으로, 9월 29일은 1회 접종 대상 어린이와 임신부, 10월 15일에는 75세 이상 어르신부터 연령대별 차례대로 인플루엔자 예방접종이 시행된다.

또한 어르신의 경우 10월 15일부터 동일한 일정으로 코로나19 예방접종이 시행 예정이며 질병관리청에서는 동시 접종을 권고한다.

예방접종은 주소지와 관계없이 가까운 위탁의료기관에서 접종 가능하다.

이필형 동대문구청장은 “예방접종은 질병 부담을 낮추는 데 매우 효과적인 수단”이라며 “겨울철 인플루엔자 유행에 대비해 예방접종을 꼭 받으시길 바란다”고 전했다.