[헤럴드경제=김보영 기자] 구속 수감 중인 김건희 여사가 외부 진료를 위에 병원에 방문한 모습이 포착됐다. 언론에 김 여사의 모습이 포착된 것은 지난 6월 서울남부구치소에 수감된 이후 처음이다.

18일 MBN은 최근 김 여사가 서울 동작구의 한 대형병원에서 휠체어를 탄 채 직원의 보조를 받으며 진료실로 이동하는 모습을 보도했다.

구치소 수감자가 입는 파란색 환자복 차림의 김 여사는 마스크와 안경을 착용하고 있었다. 왼쪽 발목엔 전자발찌가 채워져 있었고, 손에는 수갑을 채운 것으로 추정되나 담요로 가려져 보이진 않았다. 그는 이동 도중 촬영 중인 카메라를 의식해 시선을 피하기도 했다.

이에 대해 김 여사 측은 “극심한 저혈압으로 인해 구치소 관내 병원에서 외래 진료를 받았다”고 전했다. 김 여사는 최근 저혈압 증세가 악화해 구치소에 외래 진료를 신청한 것으로 알려졌다. 측근들에 따르면 김 여사의 혈압은 최저 35, 최고 70 수준으로 어지럼증으로 인해 쓰러지는 등 전실신 증상을 보였다.

이에 서울남부구치소는 외부 진료 필요성을 판단하기 위해 김 여사에게 혈액 검사를 실시했다. 김 여사 측 변호인은 “장기 부전 가능성이 있어서 혈액 검사까지 했다. 내일 모레 혈액 검사 결과가 나오면 외래 진료 허가 여부를 알 수 있을 거로 예상한다”고 말했다.

최근 윤 전 대통령은 건강 문제를 들며 재판에 참석하지 않고 있어 일각에선 김 여사도 같은 방식으로 재판 출석을 피하려는 것 아니냐는 관측도 나온다. 그러나 김 여사 측은 “건강 상태와 관계없이 재판에는 반드시 출석할 예정”이라고 밝혔다.

한편 김 여사의 첫 공판기일은 오는 24일 오후 2시10분이다.