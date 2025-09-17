[헤럴드경제=유혜림 기자] NH농협은행이 모바일 기반 비대면 담보대출 상품인 ‘NH e사장님부동산담보대출’을 출시했다고 17일 밝혔다.

이번 상품은 올원뱅크와 NH스마트뱅킹 모바일 앱을 통해 신청할 수 있다. 대출신청부터 서류제출·인터넷등기·전자약정까지 전 과정이 영업점 방문 없이 비대면으로 진행가능하다.

대출 대상은 업력 6개월 이상 개인사업자(부동산 공급업·임대업 및 여신취급제한업종 제외)이며 담보 대상은 본인 거주 아파트·주상복합아파트·연립주택·다세대주택·주거용 오피스텔이다. 또한 KB시세·한국부동산원·AVM(자동화가치평가)를 통한 시세 확인이 가능해야 한다.

대출한도는 신규대출 최대 1억원, 타행대환대출은 최대 5억원이다. 대출기간은 일시상환 1년, 분할상환 5년이다. 최대 1.40%포인트의 우대금리 혜택도 제공한다.

특히 이번 상품은 ▷배우자 공동명의 담보물건 취급 ▷농협은행 선순위 설정 담보물에 대한 후순위 대출(타 금융기관 추가설정 시 제외) ▷1금융권 대출에 대한 대환대출 등을 지원해 상품 경쟁력을 강화했다.

강태영 농협은행장은 “바쁜 사장님들이 영업점 방문 없이 간편하게 담보대출을 이용할 수 있을 것으로 기대한다”면서 “디지털 선도 은행으로서 편리한 금융상품을 지속적으로 개발하여 대고객 편의성을 개선해 나가겠다”고 말했다. 자세한 사항은 올원뱅크·NH스마트뱅킹 또는 고객행복센터로 문의하면 된다.