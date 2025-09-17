스페인 ‘라벨엑스포 2025’ 참가

한솔제지가 유럽 라벨전시회에 참가해 유해물질을 없앤 라벨종이 제품들로 시장을 공략한다.

이 회사는 16∼19일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 열리는 ‘라벨엑스포 유럽 2025’에 전시관을 열고 참가 중이다.

이 전시회는 전 세계 라벨과 패키징 분야 전문가들이 모이는 가장 큰 전시회다. 올해 600여개 업체와 3만5000명이 넘는 방문객이 참가할 것으로 예상된다.

한솔제지는 ‘All about Label(라벨의 모든 것)’을 주제로 다양한 제품을 전시해 유럽 시장에서 기존 고객망을 강화하면서 신규고객 발굴에도 나선다는 계획이다.

미국에서 판매 중인 ‘페놀 프리’ 제품, 내년부터 시행될 유럽연합(EU)의 규제 강화에 대비한 유해 화학물질 ‘비스페놀S 프리’ 제품, 친환경 박리지(CCK SCK) 등을 전시해 큰 관심을 얻고 있다. 또 EU 산림전용방지법(EUDR)에 대한 대응방안도 제시하고 있다.

한솔제지 관계자는 “당사의 친환경 제품과 기술력을 널리 알릴 좋은 기회”라며 “신규고객 발굴은 물론 최신 기술과 시장흐름을 파악해 이에 맞는 제품들을 내놓겠다”고 했다.