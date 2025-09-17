반감기·박스권 영향 보릿고개 채굴주 주요 기업들 일주일 새 두자릿수 상승 비트팜스 69.79%·하이브 29.29% 등 데이터센터 활용 등으로 AI로 활로 모색 하반기 비트코인 상승 시 수혜 기대

[헤럴드경제=유동현 기자] 비트코인이 9월 미국 금리 결정을 앞두고 박스권을 횡보하는 사이 채굴주가 강세를 보이고 있다. 통상 반감기 영향으로 채굴 보상이 줄어드는 보릿고개지만 대규모 연산 능력을 인공지능(AI) 분야로 전환·활용하면서 돌파구를 찾아 나서면서다.

17일 인베스팅닷컴에 따르면 비트코인 채굴기업 비트팜스(티커명 BITF) 주가는 일주일 새 69.79% 급등했다. 같은 기간 하이브 디지털 테크놀로지스(HIVE)는 29.29%, 아이렌(IREN)은 19.31%, 어플라이드 디지털(APLD․23.4%), 사이퍼 마이닝(CIFR․20.78%), 헛8(HUT․16.24%), 마라홀딩스(MARA․8.88%) 등 채굴주 전반이 강세를 나타냈다. 4%대를 기록하고 있는 비트코인 주간 수익률을 상회한다.

채굴주는 통상 비트코인 가격에 주가가 연동되는 흐름을 보인다. 채굴기업이 복잡한 연산을 통해 확보한 비트코인 시세에 따라 기업가치도 영향을 받기 때문이다. 비트코인이 미국 중앙은행의 금리인하 여부 및 폭을 주시하면서 관망세가 짙은 시기다. 여기에 지난해 4월께 반감기가 도래해 채굴 보상이 절반으로 줄었다. 채굴자에게는 전력 등 고정비를 버티면서 견뎌야 하는 시기다. 다음 비트코인 네트워크 난이도는 4.1% 증가할 것으로 예상된다. 비트코인 블록 생성을 위해 동원되는 연산력인 해시레이트는 사상 처음으로 1제타해시(ZH/s)를 넘어서는 구간에 진입한다.

채굴기업은 반감기와 박스권 악재를 데이터센터 활용 등 AI로 활로를 모색하고 있다. 하이브디지털은 AI 데이터센터 인프라로 전환 중이다. 헛8은 비트코인 채굴 전용기(ASIC)를 그래픽처리장치(GPU) 클러스터로 교체하고 있다. 투자심리에 불을 붙인 건 네비우스 그룹이 마이크로소프트(MS)와 5년간 대규모 AI 인프라 계약을 체결하면서다. 네비우스 그룹이 MS에 GPU 용량을 지원하면서 대규모 연산 능력을 보유한 비트코인 채굴기업이 주목을 받았다. 채굴기업들은 AI 클라우드 기업에 컴퓨터 용량을 임대하거나 데이터센터 서비스로 전환하는 방안을 모색하고 있다.

비트코인 가격 상승 전망도 힘을 보태고 있다. 미국 중앙은행이 금리인하를 단행하면서 예상치(0.25%인하)에 부합할 경우 단기 변동 장세에 직면할 가능성이 있다. 다만 하반기는 연말 계절성에 따른 위험자산 수요가 증가하는 데다 금리인하 시 유동성도 늘어나게 된다.

미국 규제당국이 친화적 기조로 돌아선 점도 긍정 요인이다. 김유민 한화투자증권 연구원은 “증권거래위원회(SEC)와 상품선물거래위원회(CFTC)는 7월 말부터 빠르게 암호화폐 관련 정책 및 규제 정비 프로그램을 진행하고 있다”며 “현물 ETF를 시작으로 규제를 완화하고 정비하면서 신규 자금이 유입될 것으로 기대된다”고 했다. 미 연방정부의 전략적 비트코인 보유고(SBR) 계획 발표도 주시하는 대목이다.