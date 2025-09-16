한은 8월 금통위 의사록 공개 6명 중 5명 서울 집값 이유 동결 신성환 위원 유일하게 인하 주장

[헤럴드경제=홍태화 기자] 한국은행 금융통화위원회 위원 대다수가 지난달 집값 문제를 이유로 기준금리를 동결해야 한다고 밝혔다. 다만, 신성환 위원은 유일하게 경제 하방 압력에 대응하기 위한 금리 인하가 필요하다고 지적했다.

16일 한은이 공개한 지난달 28일 개최된 금융통화위원회 통화정책방향 회의 의사록에 따르면 이창용 총재를 제외한 6명 위원 가운데 5명은 기준금리 동결을 지지했다.

한 위원은 회의에서 “정부의 가계부채 대책 이후 주택시장 과열이 진정되고 가계부채 증가 규모가 크게 축소됐지만, 서울 선호 지역의 아파트 가격 상승률은 높은 수준이고 주택 가격 상승 기대도 남아 있어 경계해야 한다”고 밝혔다.

다른 위원도 “주택시장 수급 우려, 금융 여건 완화 기대 등으로 부동산 가격 상승 기대가 잠재해 금융 불균형 위험이 여전히 남아있다”고 지적했다.

이어 “금리를 인하하면 부동산 가격 상승 기대를 부추길 우려가 크고, 외환시장의 높은 변동성도 감안할 때 (미국과) 내외 금리차 확대가 자본 유출을 통해 외환 수급에 미칠 부정적 영향도 고려할 필요가 있다”고 덧붙였다.

또 다른 위원은 “현시점에서는 주택시장·가계부채 안정의 지속성에 더 중점을 두면서, 대내외 금리차도 주요 변수로 두고 통화정책을 운용해 나가야 한다”고 강조했다.

서울 등 주요 지역 집값 상승 기대와 이에 따른 가계부채 증가 우려가 아직 충분히 가라앉지 않았다는 것이다.

여기에 역대 최대로 벌어진 한미 금리차(2.0%포인트)로 인한 고환율 부담도 여전하다. 한 위원은 “외환시장의 변동성이 여전히 크고 가계부채 추이도 좀 더 확인할 필요가 있다”고 지적했다.

다만, 신성환 위원은 실명을 밝히며 경기의 하방 압력에 대응하기 위한 금리 인하가 필요하다고 강조했다.

그는 “연말로 갈수록 관세 영향이 본격화되며 성장세가 둔화되고 음(-)의 국내총생산(GDP) 갭은 당분간 지속될 것”이라며 “국내외 경제·금융여건을 고려할 때 금리를 현재의 2.5%에서 2.25%로 25bp(0.25%포인트) 인하하는 것이 적절하다”고 말했다.

집값 불안에 대해서는 “수도권 주택가격 상승으로 금리 인하 시점이 늦어진 점을 감안할 때, 비록 주택가격 상승세가 완전히 진정된 상태는 아니라도 상승 모멘텀(동력)이 상당히 약해진 현시점에서 금리를 인하하는 것이 적절하다”고 지적했다.

또 “올해 중 예고된 일부 산업 구조조정, 지속되는 부동산 PF 등에 따른 금융시장 불안과 경제의 하방 리스크를 줄이기 위해서도 금융 여건을 조금 더 완화적으로 조성해야 한다”고 밝혔다.