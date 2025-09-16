[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 금천구(구청장 유성훈·사진)가 ‘2025년 청년친화헌정대상’에서 ‘정책대상’을 수상했다.

국회사무처 소관 사단법인 청년과미래가 주관하는 청년친화헌정대상은 청년 친화적 환경 조성에 기여한 광역·기초자치단체에 수여하는 상이다. 정책과 입법, 지원, 소통 분야의 청년 친화도를 평가하는 청년친화지수를 기준으로 심사를 진행한다.

올해로 8회째를 맞은 청년친화헌정대상에서 금천구는 2019년 종합대상을 수상한 후 2020~2022년, 2024년에 네 차례 정책대상을 받은데 이어 올해 또 정책대상을 수상했다. 총 6회 수상의 쾌거를 이뤘다.

청년 친화 정책의 우수성을 인정받았다고 구는 설명했다.

실제로 금천구는 ▷ 청년활동 거점공간 ‘청춘삘딩’ 운영 ▷ 청년창업지원을 위한 금천청년꿈터 조성 ▷ 금천청년네트워크, 금천청년축제기획단 등을 통한 청년참여기구 운영 ▷ 청년 취업 역량 강화 및 주거 복지 지원 등 청년을 위한 정책 추진 실적에서 높은 평가를 받았다.

관련 시상식은 지난 13일 국회의원회관 대회의실에서 ‘제9회 대한민국 청년의 날 기념식’과 함께 진행됐다.

유성훈 금천구청장은 “금천구가 명실상부한 청년친화도시로 자리매김하게 돼 매우 기쁘게 생각한다”라며, “앞으로도 꿈꾸고 도전하는 금천의 청년들을 위해 지원을 아끼지 않겠다”라고 말했다.