[헤럴드경제=강승연 기자] 일동후디스는 ‘하이뮨 프로틴 밸런스(이하 하이뮨·사진)’가 출시 5년 7개월 만에 누적 매출 6000억원을 달성했다고 16일 밝혔다.

하이뮨은 지난 2020년 출시 이후 지속적인 제품 리뉴얼과 라인업 확장을 통해 국내 단백질 제품 시장의 성장을 이끌어왔다. 간편한 식사 대용 ‘하이뮨 음료’, 운동 전후 고단백 보충을 위한 ‘하이뮨 액티브’ 등 타깃별 맞춤 제품을 선보이며 소비자들의 선택 폭을 넓혔다.

그 결과 하이뮨은 출시 첫 해에만 매출이 300억원을 넘어섰으며 2021년에는 누적 매출 1300억원을 달성하며 단백질 시장 1위 브랜드 자리에 올랐다. 누적 매출액은 2022년 3000억원, 2023년 4000억원, 2024년 5000억원을 기록한 데 이어 올해는 6000억원까지 돌파했다.

일동후디스 관계자는 “하이뮨이 누적 매출 6000억원을 달성하게 된 것은 우리 브랜드를 믿고 선택해준 소비자 덕분”이라며 “앞으로도 산양유 단백질 설계 등 제품 개발 노하우와 기술력을 바탕으로 소비자에게 최상의 제품을 제공하기 위해 노력할 것”이라고 말했다.