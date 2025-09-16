더불어민주당 전북 현장 예산정책협의회 “내년도 전북 예산 9조4585억 역대 최고 편성”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 16일 “이재명 정부는 앞으로 전북특별자치도에 대한 관심과 애정을 잊지 않을 것”이라고 강조했다.

정 대표는 이날 전북도청에서 열린 전북 현장 예산정책협의회에서 “이재명 대통령께서 전북특별자치도에 대해서 각별한 애정을 갖고 계시다”라며 “보통 3중 소외 많이 말씀하시는데, 저도 우리 전북도민들의 그런 상실감, 그 부분에 대해서 깊이 공감하고 있다”라며 이같이 말했다.

정 대표는 “내년도 전북 예산은 총 9조4585억원으로 지금까지 정부 예산 편성으로는 역대 최고라고 알고 있다”며 “전북에서 역점적으로 추진하고 있는 2030년 전주하계올림픽이 실현될 수 있도록 민주당에서도 협력을 아끼지 않겠다”고 강조했다.

이어 “RE100 산지조성 등도 국정과제에 포함이 되어 있어서 이 부분도 관심을 갖고 계속 챙기도록 하겠다”고 덧붙였다.

정 대표는 또 “제가 전당대회를 하면서 공약하고 약속했던 평당원 출신 지명직 최고위원으로 우리 전북 출신 박지원 최고위원이 당선이 됐고, 어제 당무위를 거쳐 임기를 시작했다”고도 말했다.