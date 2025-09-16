전국 12개 골프장·남해 독일마을 맥주축제서 판매

[헤럴드경제=강승연 기자] 하이트진로는 옥토버페스트만을 위해 연 1회 한정된 양만 생산하는 ‘파울라너 옥토버페스트’를 국내 독점 출시한다고 16일 밝혔다. 2022년 처음 선보인 이후 4년째 출시를 이어오고 있다.

옥토버페스트는 독일 뮌헨에서 9월 중순부터 약 2주간 개최되는 세계 최대 맥주 축제다. 뮌헨에 기반을 둔 6개 양조장의 맥주만 판매한다. 파울라너 옥토버페스트 맥주는 축제에서 판매되는 전체 맥주의 60% 이상을 차지할 정도로 인기다.

도수는 6.0%다. 부드럽고 깔끔한 뒷맛과 오래 지속되는 거품이 특징이다. 국내에서는 생맥주 제품만 일부 업장에서 소진 때까지 판매한다.

하이트진로는 ‘CJ 프레시웨이’가 식음 서비스를 운영 중인 12곳의 골프장에서 파울라너 옥토버페스트 생맥주를 판매한다. 시흥 ‘솔트베이 GC’, 가평 ‘프리스틴밸리 GC’, 용인 ‘세현 CC’ 3곳에서는 미니 팝업스토어를 운영한다.

10월 2일부터 4일까지 ‘남해 독일마을’에서 열리는 ‘제13회 독일마을 맥주축제’에도 파울라너가 메인 브랜드로 참여한다. 축제에서는 파울라너 바이스비어와 정통 독일식 라거인 파울라너 뮌헨 라거도 맛볼 수 있다.