[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 라이즈(RIIZE)가 일본 도쿄돔에 입성한다. K-팝 보이그룹 중 역대 최단기간이다.

16일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 라이즈는 2026년 2월 21~23일 도쿄돔에서 공연을 연다.

라이즈는 지난 13~15일 3만 3000여 관객과 만난 도쿄 국립 요요기 경기장 제1체육관에서 열린 첫 월드 투어 공연을 통해도쿄돔 콘서트를 깜짝 공개했다.

라이즈가 도쿄돔을 밟는 것은 2023년 9월 데뷔 이후 약 2년 5개월 만이다. 게다가 무려 3일간의 공연으로 일본 팬과 만난다.

산케이스포츠, 스포츠닛폰, 스포츠호치, 닛칸스포츠, 데일리스포츠 등 일본 주요 매체들은 라이즈의 소식을 대서특필하며 “초고속 도쿄돔 결정, 이게 바로 라이즈”, “일본 최대 규모 공연장에 라이즈 이름을 새기게 됐다”, “이전 기록을 뛰어넘는 쾌거”라고 전했다.

앞서 라이즈는 일본 레코드협회 기준 2023년 이후 데뷔한 K-팝 보이그룹 중 최초로 스트리밍 부문에서 ‘겟 어 기타(Get A Guitar)’가 ‘골드’ 인증을 받고, 싱글·앨범 누적 출하량에 따른 골드 디스크 부문에서도 일본 싱글 ‘럭키(Lucky)’가 ‘플래티넘’ 인증, 첫 정규 앨범 ‘오딧세이(ODYSSEY)’가 ‘골드’ 인증을 얻었다.