기업대출 금리 추가 하락 가능성 커져 8월 기업대출 전월보다 8.4조원 증가 5대 은행 요구불예금 잔액 7.6조 감소 美 금리인하 전망에 증시 예탁금으로

미국 연방준비제도(Fed) 기준금리 인하 결정 시 기업대출 금리가 추가로 내려갈 가능성에 국내 금융시장에선 기업대출로 자금이 대거 이동할 것으로 전망된다. 여기에 정부가 기업대출에 대한 위험가중자산 기준을 완화하면 기업으로 가는 대출 유동성은 더욱 확대될 것으로 예상된다. 동시에 낮은 수신금리 영향에 은행에 묶인 예적금이 증시로 빠져나가는 ‘머니무브’도 한층 빨라질 것으로 관측된다.

▶기업대출 금리 공시 이래 ‘최저치’=16일 은행연합회에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)이 지난 7월 새로 공급한 기업대출 금리는 평균 연 4.03%로 집계됐다. 이는 은행연합회가 은행별 기업대출 금리를 공시한 2022년 7월 이래로 최저 수준이다. 지난해 7월(4.74%)과 비교해 0.71%포인트 내렸다. 미 연준의 금리 인하 결정까지 더해지면 기업대출 금리 하락세는 가속화될 가능성이 높다.

금리 인하 기조에 힘입어 기업 대출도 회복세를 보이고 있다. 한국은행이 발표한 8월 중 금융시장 동향을 보면 지난달 기업대출은 전월보다 8조4000억원 증가했다. 올해 월(1~7월) 평균 순증규모가 4조5000억원 수준이라는 점과 비교하면 증가 폭이 크다. 전배승 LS증권 연구원은 “대기업과 중소 기업대출 모두 높은 증가세가 나타났다”면서 “6·27 가계대출 규제로 은행권의 기업대출 영업이 확대된 결과로 풀이된다”고 설명했다.

시장에선 기업을 상대로 신규 대출을 확보하기 위한 은행 간 경쟁이 더 치열해질 것이란 전망도 나온다. 시중은행이 금리 인하로 가계대출 금리를 내리면 그동안 정부의 강력한 규제로 억눌렸던 수요가 다시 급증할 수 있다. 이런 상황에서 은행이 영업력을 확대하려면 기업대출로 무게 중심을 옮길 수밖에 없는 상황이다.

실제 정부가 금융시장 자금을 부동산에서 첨단산업·벤처기업 등 생산적 분야로 유도하려는 ‘생산적 금융’ 기조를 강화하면서 은행들도 올 하반기 기업 대출 중심의 성장 전략을 세우는 분위기다. 이억원 금융위원장은 전날 금융지주 회장과 만나 조만간 생산적 금융의 세부과제를 구체화하겠다고 예고한 바 있다.

정부도 기업 대출의 위험가중치를 낮추는 방안을 내놓을 전망이다. 현재 담보가 있는 주택담보대출의 위험가중치는 평균 15% 수준인 반면, 기업 대출은 75%, 벤처 투자의 경우 무려 400%에 달한다. 이로 인해 금융사가 생산적 대출에 나설수록 오히려 부담이 커진다는 지적이 많다. 정태준 미래에셋증권 연구원은 “기업대출 확대 여부는 은행의 내부 정책과 정부의 제도적 완화 여부에 달려 있다”면서 “특히 위험가중치가 완화되면 기업 대출이 활발하게 늘어날 것”이라고 주목했다.

▶은행 예적금, 증시·코인으로 머니무브=금리 인하 폭이 크면 은행 예적금이 증시 투자자금으로 이동하는 머니무브가 거세질 수 있다는 전망도 나온다. 지난 9일 5대 은행의 요구불예금 잔액은 총 636조854억원을 기록했는데, 이는 8월 말 잔액인 643조7084억원보다 7조6230억원이 줄어든 규모다. 요구불예금은 통상 금리가 연 1% 미만으로 언제든 찾을 수 있는 예금이다.

미국의 기준금리 결정을 앞두고 시장금리부터 은행권 예·적금 금리가 줄줄이 내리자 고객들이 주식, 코인 등 다른 투자 상품으로 자금을 옮겨뒀을 가능성이 크다는 얘기다. 코스피가 연일 사상 최고 기록을 세우자 투자자예탁금도 3년 8개월 만에 최고치(12일 기준·72조8900억원)로 쌓였다. 이는 지난 2022년 1월 27일의 75조1100억원 기록 이후 최고치다.

한 시중은행 관계자는 “미 연준 금리 인하 전망이 우세할 때마다 요구불예금 잔액은 줄어들고 투자자 예탁금으로 이동하는 흐름이 나타나는데 이번이 딱 들어맞는 상황”이라고 말했다. 여기에 더해 은행보다 더 높은 금리를 받기 위해 가상자산 거래소에 자금을 예치하려는 움직임도 나타나고 있다. 업비트, 빗썸 등의 경우 예치금만 맡겨도 연 2% 내외의 이자를 지급한다. 코인 투자를 활발히 하는 청년 세대에선 굳이 은행 요구불계좌에 돈을 넣어둘 이유가 줄어든 셈이다.

연 2~3%대 수익률을 주면서 수시 입출금도 가능한 머니마켓펀드(MMF) 설정액도 이달에만 7409억원이 늘었다. MMF는 만기가 짧은 국고채나 기업어음(CP) 등 단기물에 주로 투자하는 상품으로, 투자자 입장에서는 어느 정도 수익률을 얻으면서도 언제든 환매할 수 있어 대기성 자금으로 분류된다. 또 다른 대기자금인 종합자산관리계좌(CMA) 잔고도 90조7867억원으로 사상 최고 수준에 육박한다.

이에 은행들은 시장으로 빠져나간 자금을 다시 끌어오기 위해 다양한 수신상품과 체크카드 등을 내놓고 있다.

특히 모임통장은 한번에 여러 고객의 수신 자금을 유치하는 효과가 있기 때문에 최근 들어 대표적인 저원가성 예금 유치 전략으로 쓰이고 있다. 신한은행은 부부·커플 고객을 위한 맞춤형 ‘SOL모임통장’ 서비스를 신규 출시했다. 농협은행도 ‘NH올원모임 서비스’를 선보여 별도의 앱 설치 없이 모바일 웹으로 간편하게 모임에 참여하고 회비내역을 확인할 수 있는 기능을 제공한다.

유혜림 기자