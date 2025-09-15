[헤럴드경제=김광우 기자] “쓰레기 줄이려고 배달 안 시키고 직접 식당 가서 먹었는데”

페트병에 든 생수와 종이컵, 일회용 물티슈와 앞치마. 식당에서 밥 한번 먹었을 뿐인데, 버려지는 쓰레기가 수두룩하다.

적지 않은 이들이 배달 쓰레기를 만들지 않고자 식당을 찾는다. 하지만 각종 일회용품 사용으로, 쓰레기가 배출되는 건 마찬가지.

일부 얘기가 아니다. 전국 식당 10곳 중 8곳에서 최소 하나 이상의 일회용품을 사용하는 것으로 나타났다. 일회용 ‘종이컵’을 제공하는 곳만 해도 절반이 넘는다.

심지어 플라스틱 컵, 수저 등 법적으로 사용이 금지된 일회용품을 사용하는 사례도 적지 않았다.

하지만 일회용품 사용 규제는 좀처럼 강화되지 않는다. 보다 강력한 규제를 통해 다회용 문화 확산을 이끌어야 한다는 주장이 나오는 이유다.

환경단체 환경운동연합은 지난 6~7월 두 달간 350여명의 시민과 함께 총 2300여개 식품접객업소를 대상으로 일회용품 사용 여부를 조사했다.

그 결과, 전체 조사 대상 매장 중 최소 1개 이상 주요 일회용품을 사용하는 곳은 46.9%로 절반에 가까운 것으로 나타났다. 다만, 항목 외까지 포함하면 전체의 82.9%는 최소 1개 이상의 일회용품을 사용하고 있었다.

이번 조사는 ‘자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 시행령’을 근거로 일회용 ▷종이컵 ▷플라스틱 컵 ▷접시·용기 ▷나무젓가락 ▷수저·포크·나이프 ▷비닐식탁보 ▷빨대·젓는 막대 등 7개 항목을 주요 대상으로 삼았다.

가장 심각한 것은 ‘종이컵’. 전국 평균 일회용 종이컵 사용률은 48.3%인 것으로 집계됐다. 유형별로는 일반음식점의 사용률이 52.2%로 높은 수준을 기록했다. 절반 이상의 식당에서 종이컵을 사용하고 있다는 것.

이외에는 제과점에서 58.9%, 휴게음식점에서 32.8%의 사용률을 나타냈다. 매장 내에서 음료를 판매하며, 컵 사용량이 많은 ‘카페’에서 유독 종이컵이 흔하게 사용되고 있다는 얘기다.

종이컵 외 상대적으로 사용률이 높은 물품은 ‘빨대·젓는 막대(19.3%)’인 것으로 나타났다. 5곳 중 1곳이 여전히 일회용품을 사용하고 있는 셈. 특히 음료 서비스를 제공하는 휴게음식점(75%)과 제과점(63.1%)에서 수치가 높게 나타났다.

종이컵 사용이 불법은 아니다. 환경부는 지난 2022년 11월 시행 예정이었던 일회용품 규제를 1년 유예한 뒤, 종이컵과 비닐봉지, 플라스틱 빨대에 대한 규제는 철회했다. 이에 다수 식당에서 여전히 종이컵을 사용하고 있는 것.

환경운동연합 관계자는 “당시 종이컵은 해외 규제 사례가 없다는 이유로 제외했지만, 독일·네덜란드 등에서는 강력한 규제가 이미 시행 중”이라며 “국제사회가 플라스틱 오염 해결을 위한 협약을 추진하는 가운데, 국내 규제 후퇴는 심각한 문제”라고 지적했다.

심지어 매장 내 사용이 금지된 일회용 플라스틱 컵의 사용도 빈번하게 나타났다. 제과점의 경우 30.5%, 휴게음식점은 17.4%가 매장 내에서 플라스틱 컵을 사용하고 있었다. 테이크아웃 전용으로 사용돼야 할 플라스틱 컵이 매장 내에서 쓰이고 있는 게 포착된 셈.

이 밖에 규제 위반도 다수 적발됐다. 또 다른 매장 내 사용 금지 항목인 ▷일회용 접시·용기 ▷나무젓가락 ▷일회용 수저·포크·나이프 등도 각각 3.1%, 4.6%, 4.9%의 사용률을 보였다.

이번 조사에서 중점적으로 확인한 7개 항목 외에도 다수 일회용품이 사용되고 있었다. 가장 많이 직접 제공된 품목은 물티슈(83.8%)인 것으로 나타났다. 비치된 항목 중에서는 37.5%의 매장에서 일회용 앞치마가 사용되고 있었다.

유혜인 환경운동연합 선임 활동가는 “정부의 규제 후퇴가 현장의 변화를 가로막고 있음을 지적하고자 했다”며 “정부가 플라스틱 생산감축과 1회용품 사용 근절을 위한 강력한 규제를 즉시 시행하고, 폐기물 발생을 최소화하는 순환경제 정책까지 일관되게 추진할 것을 촉구한다”고 밝혔다.

한편 환경부는 연내 일회용품 사용량 원천 감량과 친환경 제품 설계 유도 등에 초점을 맞춘 ‘탈플라스틱 로드맵’을 수립할 예정이다. 이에 일회용품 생산자·소비자에 대한 부담금 부과, 일회용품 유상 판매, 플라스틱세 도입 등 실질적인 규제가 도입될지 관련 업계의 귀추가 주목된다.