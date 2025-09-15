15일 취임식…“산은 역할 커져”

박상진(사진) 신임 한국산업은행 회장이 취임사를 통해 생산적 금융 전환과 전통산업구조 재편 등에 모든 역량을 집중해야 한다고 강조했다.

15일 금융권에 따르면 박상진 산업은행 회장은 이날 오전 여의도 본점에서 열린 취임식에서 “실물경제를 뒷받침하고 미래성장산업을 육성하는 정책 수단으로 금융의 중요성이 더욱 강조됨에 따라 대표 정책금융기관인 한국산업은행의 역할이 커지고 있다”며 이같이 밝혔다.

그는 “첨단전략산업 지원을 통한 대한민국 금융의 생산적 금융 전환, 중소·벤처기업 육성과 지방산업 체질 개선, 전통산업에 대한 생산성 제고와 산업구조 재편 지원 등에 산업은행의 모든 역량을 집중해야 한다”고 강조했다.

이어 “직원들에게 주인의식을 가지고 업무에 임하고, 청렴 의식을 가지고, 열린 마음을 바탕으로 소통해달라”고 당부했다.

마지막으로 박 회장은 “K-팝이 대한민국 음악의 위상을, K-푸드(음식)가 대한민국 음식의 가치를 드높였듯 임직원이 힘을 모아 국내를 넘어 글로벌 플레이어들과 당당하게 경쟁하는 ‘K-Development Bank(K-개발은행)’가 되자”고 강조했다.

또한 취임사와는 별도로 박 회장은 직원들에게 메시지를 보내 지난 본점 이전 논의와 추진 과정에서 직원들이 겪은 상처를 위로하며 직원의 목소리에 귀 기울이며 열린 마음으로 소통하겠다고 밝혔다.

박 회장은 “30년간 한국산업은행과 함께해 온 사람으로서, 중대한 소임에 무거운 책임감을 느끼며 한국산업은행 전 구성원과 함께 대한민국 경제 성장에 기여할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

박 회장은 전주고와 중앙대 법학과를 졸업한 뒤 1990년 산업은행에 입행했다. 약 30년간 산업은행에 재직하며 기아그룹·대우중공업·대우자동차 TF(태스크포스)팀, 법무실장, 준법감시인 등 주요 보직을 거쳤다. 사상 첫 내부 출신 산은 회장이라는 기록을 이번에 세웠다. 김벼리 기자